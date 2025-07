"El valor de la verdad" tuvo como invitado a Antonio Pavón en la reciente emisión del programa, donde reveló las diversas polémicas en las que estuvo involucrado. El popular extorero contó a Beto Ortiz desde su relación con Sheyla Rojas, sus infidelidades, el romance con Alexandra Horler hasta el trágico pasado que vivió cuando estuvo en "bancarrota" y "no tenía un sol" para subsistir. En este periodo, su relación con Joi Sánchez le brindó estabilidad emocional y económica, puesto que la española lo ayudó a pagar sus deudas.

Pavón se sentó el sillón rojo de la verdad y develó cada una de las historias que daban curiosidad a sus seguidores. Al estar frente a un gran premio millonario, el empresario respondió con 'sí' a varias interrogantes como la de si fue mantenido por su actual pareja.

Antonio Pavón aceptó que fue mantenido por Joi Sánchez cuando estaba en "bancarrota"

"No tenía nada", respondió Pavón cuando fue confrontado con la pregunta 18 en 'El valor de la verdad'. El exTorero dijo que sí había recibido apoyo de Joi Sánchez en España. Luego de irse de Perú, Pavón no tuvo dinero y "ni un sol" para subsistir; por lo que, gracias a la modelo, pudo cumplir con las pensiones de su hijo.

Al respecto, Joi Sánchez impactó al revelar que tras conocer las deudas de Pavón, decidió hacerse cargo y ayudarlo económicamente.

"Antonio, como ya ha comentado, él pasó un proceso en su vida en la cual ya no trabajaba en televisión. Él y yo ya estábamos juntos y literalmente se quedó en bancarrota. O sea, Antonio, (pasó) de tenerlo todo a no tener nada, tener deudas y tener la responsabilidad de un hijo, pagarle la mensualidad a un hijo", mencionó Sánchez en el programa.

Antonio Pavón respondió conmovido por el apoyo de su pareja en su vida: "No tenía nada. Si eres agradecido, no te queda otra opción. Mi mejor decisión fue volver a España y buscar trabajo. Empecé con el negocio de los locales; comenzamos a trabajar con mi familia, con mis hermanos. Cuando no tenía un sol, Joi me echó un salvavidas.", contestó el extorero emocionado