Christian Cueva se conmueve hasta las lágrimas al recibir mensaje de sus padres: “Hemos estado en los buenos y malos momentos”
El futbolista peruano Christian Cueva mostró su lado más vulnerable en ‘Esta Noche’.
Durante la última edición de ‘Esta Noche’, Christian Cueva fue sorprendido por un mensaje grabado de sus padres, Luis Alberto Cueva y Maqui Bravo. El futbolista no esperaba la sorpresa y se mostró profundamente conmovido.
Su progenitor expresó: “Hijo sabes lo mucho que te amo y siempre hemos estado en los buenos y malos momentos contigo. Nuestra línea de amor siempre sigue y va a continuar hasta que Dios lo permita. Desde acá te mando un abrazo inmenso hijo, sabes lo mucho que te amo... siempre con la bendición de Dios”. Estas palabras provocaron lágrimas inmediatas en el deportista.
La madre de Christian le dedica tierno mensaje
La madre del futbolista, Maqui Bravo, aprovechó la ocasión para compartir un mensaje lleno de orgullo y cariño. Cueva recibió estas palabras con emoción, reconociendo el apoyo.
“Me has dado incontables razones para sentirme orgullosa, mi mayor orgullo es ser tu madre. Creciste en un hogar humilde, modesto, pero con mucho amor, ese amor que siempre llevarás y nunca olvidarás porque lo tienes en tu corazón”.
¿Pamela Franco no está conforme con Cueva?
Días antes, Pamela Franco compartió un video junto a Christian Cueva, en el que expresó una queja sobre su vida íntima. La cantante señaló que el futbolista se mostraba cansado y sin energía.
En el clip, se explicó que acudieron a una especialista para mejorar su rendimiento mediante un pellet de testosterona, decisión tomada por ambos.