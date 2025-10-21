La actriz se pronunció al respecto y aseguró que su boda no se cancelará. Foto: Composición LR

El fin de semana Natalia Salas sorprendió y preocupó a sus seguidores al confesar que enfrenta nuevamente una dura etapa en su vida tras anunciar que el cáncer regresó. A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, compartió un mensaje sobre su nueva situación médica.

Sin embargo, fiel a su estilo, la actriz aclaró que su boda con Sergio Coloma no se detendrá y continuará a toda costa. La ceremonia civil está pactada a realizarse el 15 de noviembre, acontecimiento que la mantiene con mucha ilusión.

Natalia Salas no detendrá su boda pese al cáncer

Mientras disfruta de su despedida de soltera en Jamaica junto a sus amigas, Salas habló con el equipo de Magaly TV La Firme sobre sus planes nupciales y dejó en claro que no permitirá que la enfermedad postergue uno de los momentos más importantes de su vida con Sergio Coloma.

“De ninguna manera. ¿Qué va a pasar? De nuevo, quimio. No quiero quedarme pelona, es horrible. No quiero de nuevo, pero si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer”, afirmó.

“Él me dijo: ‘tranquila, que no importa lo que vaya a ser, vamos a hacerlo juntos, voy a estar a tu costado para bien, para mal’. Entonces, ahora con más ganas nos vamos a casar, vamos a querer celebrar más todavía. Por eso he dejado de hacer algunas cosas”, agregó Natalia.

La actriz también reveló que, aunque no habrá una ceremonia religiosa, su boda incluirá un baile en pareja. Sin embargo, señaló que las piruetas que tenían planeadas en su coreografía no podrán realizarse. “Ya para algún aniversario haremos la versión 2.0 de ‘Sergio!’”, señaló.

Explicó su nuevo diagnóstico de cáncer

Por otro lado, Natalia compartió que la nueva etapa de su enfermedad se detectó cuando se realizaba un chequeo anual de prevención, y no por presentar algún síntoma. Asimismo, comentó que la lesión es única y se encuentra en una de sus vértebras, lo que la ha llevado a recibir un tratamiento de radiocirugía y modificar su protocolo antihormonal.

“Técnicamente, quedó una micropartícula que no se quiso ir y decidió salir a pasar y posarse en una de mis vértebras. Gracias a Dios lo hemos encontrado, no por una dolencia, sino por un chequeo anual de prevención (…) Es una única lesión en un lugar de mi vértebra. He recibido radiocirugía 3 para atacar de frente a la lesión y me han cambiado el protocolo antihormonal; o sea, tengo que tomar pastillas y tengo otras ampollas”, añadió.