Espectáculos

Magaly Medina se solidariza con Natalia Salas tras anuncio de metástasis y aplaude su valentía: "Es una mujer muy positiva"

Magaly Medina envió su apoyo a Natalia Salas tras anunciar el regreso del cáncer en una de sus vértebras. Destacó la valentía y positividad de la actriz. "Acompañémosla con nuestras buenas vibras", comentó.

Magaly Medina se solidariza con Natalia Salas luego que anunciara el regreso del cáncer a su cuerpo.
Magaly Medina se solidariza con Natalia Salas luego que anunciara el regreso del cáncer a su cuerpo. | Foto: Composición LR/Magaly TV La Firme.

Magaly Medina se solidarizó con la actriz Natalia Salas, luego que anunciara el regreso del cáncer a través del proceso que se conoce como metástasis. Medina realzó la valentía "Lo bueno de Natalia es que no solo es luchadora, sino que es una mujer muy positiva. Es una mujer que nunca permitió que la depresión se apodere de ella, cosa que es falta", indicó la 'Urraca'.

Tras el anuncio, en su cuenta Instagram, Salas compartió con sus seguidores que uno de sus chequeos arrojó la presencia del cáncer que se localizó en una de sus vértebras. "Metástasis... suena fuerte, ¿verdad? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace tres años decidió reaparecer y alojarse en una de mis vértebras", posteó la conocida actriz.

EL PODER DEL PERDÓN: TRANSFORMA Y SANA TUS HERIDAS CON SOFÍA ARANCIBIA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Natalia Salas revela que enfrenta nuevamente el cáncer y comparte detalles del delicado proceso que afronta

Magaly Medina se solidariza con Natalia Salas tras anunciar regreso del cáncer

Magaly Medina aprovechó para dirigir palabras de aliento en favor de la pronta recuperación de Natalia Salas, a quien la calificó de ser una mujer muy alegre. "Desde acá, de verdad, le mandamos un superabrazo a Natalia que sigue con el espíritu en alto, que ella sigue emocionada, ilusionada, ella siempre ha sido una mujer chispeante y alegre".

De igual forma, envió sus mejores deseos para la pronta recuperación de Salas. "Así que acompañémosla todos con nuestras buenas vibras para que su recuperación nuevamente sea pronta".

Natalia Salas comparte que el cáncer regresó

Tras anunciar que el cáncer retornó a su cuerpo, la actriz Natalia Salas, comentó que ya se encuentra en tratamiento que seguir enfrentando la metástasis que se encuentra en su vértebra. "He tenido que dejar proyectos porque el huequito en la vértebra es ‘peligroso’. La nueva medicación es una bomba. Me tiene con cansancio fuerte y sueño", escribió.

La actriz se casará el 15 de noviembre y tal como lo anunció, la celebración no se detendrá, sin embargo, tendrá que tener ciertos cuidados. "Las piruetas que quería hacer en la boda lamentablemente no las voy a poder hacer. Ya para algún aniversario haremos la versión 2.0".

