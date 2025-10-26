Anahí de Cárdenas conmueve al dedicar emotivo mensaje a Natalia Salas tras anunciar que enfrenta nuevamente el cáncer: "Ahí estoy"
La actriz Anahí de Cárdenas expresó su admiración y respaldo a Natalia Salas, quien atraviesa una nueva etapa de tratamiento oncológico, durante su reciente visita en 'El Reventonazo de la Chola'.
Durante su participación en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’, la actriz Anahí de Cárdenas se conmovió al hablar de Natalia Salas, quien recientemente reveló que deberá enfrentar nuevamente el cáncer, esta vez con metástasis en la columna vertebral.
La exintegrante de 'Al fondo hay sitio', quien superó el cáncer en 2020, expresó su solidaridad y admiración hacia Natalia Salas, a quien reemplaza en el espectáculo musical 'Reinas de corazones 90s'.
Anahí de Cárdenas dedica mensaje a Natalia Salas tras enfrentar nuevamente el cáncer
El sábado 25 de octubre, Anahí de Cárdenas fue invitada al espacio conducido por Ernesto Pimentel (La Chola Chabuca), donde se presentó junto a las integrantes de la segunda temporada de 'Reinas de corazones 90s'. La actriz apareció en reemplazo de Natalia Salas, quien atraviesa un nuevo proceso médico tras la reaparición de la enfermedad.
“Son unos zapatos súper grandes que llenar, deja la valla muy alta para mí, Natalia. Estoy segura de que va a regresar el día que se sienta súper bien y lo va a hacer igual de increíble que siempre. Como ya se lo he dicho antes, por hielo, aire, tormenta o fuego, ahí estoy atrás haciéndole barra siempre”, dijo conmovida la actriz.
Anahí de Cárdenas llama a la concientización sobre el cáncer de mama
En medio del mes de la concientización sobre el cáncer de mama, la actriz también aprovechó la entrevista para enviar un mensaje reflexivo sobre la importancia de la prevención y el autocuidado. “He estado un poco reacia este mes a hablar de este tema, porque creo que no solo debe mencionarse en octubre, sino todo el año. Yo no soy cáncer, yo soy Anahí. Tuve cáncer y lo enfrenté”, afirmó con firmeza.
Asimismo, la exintegrante de 'Al fondo hay sitio' enfatizó la necesidad de que las mujeres se conozcan y realicen autoexploraciones constantes. “Cuando una se mira en el espejo, se toca, se conoce, puede detectar cualquier cambio. Si algo te duele, te pica o te parece raro, anda al médico, no esperes”, aconsejó.