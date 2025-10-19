HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Novio de Natalia Salas le hace conmovedora promesa tras confirmarse que la actriz tiene cáncer nuevamente: “Siempre juntos”

Actor Sergio Coloma reapareció tras la delicada revelación que hizo su novia, la actriz Natalia Salas, quien enfrentará otra vez al cáncer. 

Sergio Coloma y Natalia Salas tienen un hijo en común. Foto: Composición LR/América TV/Facebook.
Sergio Coloma y Natalia Salas tienen un hijo en común. Foto: Composición LR/América TV/Facebook.

Natalia Salas, recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ y otras producciones peruanas, confesó este domingo 19 de octubre que volverá a enfrentar su antigua enfermedad, compartiendo un delicado mensaje en sus redes sociales. Explicó que el cáncer de mama, que le diagnosticaron hace tres años, reapareció, pero esta vez en una de sus vértebras. Esto lo vuelve más peligroso, ya que no puede extirparse. “Me asusté al inicio, porque la teta me la puedo sacar, pero la vértebra no”, detalló.

Frente a esta complicada situación, Sergio Coloma, novio y futuro esposo de la también presentadora de televisión, decidió pronunciarse y se mostró sorprendido por la calma con la que la actriz asumió su diagnóstico. “Siempre juntos”, escribió el actor.

La promesa de Sergio Coloma a Natalia Salas. Foto: Instagram.

La promesa de Sergio Coloma a Natalia Salas. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Natalia Salas expone su reacción tras descubrir que tiene cáncer nuevamente: “Voy a luchar siempre”

lr.pe

Sergio Coloma y la emotiva promesa a Natalia Salas tras su diagnóstico de cáncer

Tras la publicación de Natalia Salas en Instagram, su pareja, Sergio Coloma, fue uno de los primeros en comentar. En su mensaje, el actor expuso su admiración por la madre de su hijo y no dudo en prometer que siempre estarán juntos y que enfrentarán al cáncer que ella padece nuevamente.

“Eres increíble, tu fuerza, entereza y determinación, son admirables. ¡Siempre juntos y de la mano ante todo!”, escribió Coloma en la caja de comentarios. Cabe destacar que los dos tenían planes de casarse este año, pero aparentemente la salud de Salas podría modificar esos planes.

Sergio Coloma y Natalia Salas son pareja desde 2017, cuando se conocieron en un taller de actuación y se enamoraron a primera vista. Durante la pandemia, la recordada Andrea de ‘Al fondo hay sitio’ quedó embarazada y alumbró a su primer hijo.

PUEDES VER: Natalia Salas revela fecha de su boda con Sergio Coloma y explica poderosa razón: "No me quiero morir sin casarme"

lr.pe

Usuarios se rinden ante Sergio Coloma tras promesa a Natalia Salas

Miles de usuarios le dieron like a la promesa que Sergio Coloma hizo en la caja de comentarios a Natalia Salas. Muchos destacaron lo buen novio y hombre que es con la actriz porque nunca la ha dejado sola en los momentos más difíciles.

“Tú eres su fuerza, los admiró, sigan adelante”, “Qué hermoso es tener a alguien en las buenas y malas”, “Gracias Sergio por existir para Natalia”, “Dios te bendecirá siempre por estar con tu familia”, “Nunca sueltes su mano”, fueron algunos de los comentarios y halagos que recibió Sergio Coloma.

