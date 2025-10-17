HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Entretenimiento

La productora peruana liderada por mujeres que busca cambiar industria de conciertos: "Nos diferenciamos por ser versátiles"

Con un enfoque en la colaboración y el respeto, Womands Productions propone un modelo laboral distinto que prioriza la comodidad, el bienestar del equipo y el impulso de la movida de la cumbia en el Perú.

Womands Productions se ha convertido en un pilar de la organización de conciertos masivos en el Perú.
Womands Productions se ha convertido en un pilar de la organización de conciertos masivos en el Perú. | Foto: La República

Un grupo de cuatro mujeres decidió desafiar los estereotipos y abrirse paso en el competitivo mundo del entretenimiento en vivo. De esta manera, nació Womands Productions, una productora peruana que se ha posicionado como un referente en la organización de conciertos y eventos masivos. Con ello, ha demostrado que el talento y la visión femenina pueden transformar la industria musical del país.

A pesar de las dificultades que enfrentaron en sus inicios, las tres integrantes —Luz Adriana Fernández Martínez (fundadora), María Sol González Fabbrizzi (arquitecta de escenario) y Ana Paula Alva Larios (experta en sonido y música)— relatan sus experiencias y cómo lograron avanzar, paso a paso, en el rubro del entretenimiento. En una entrevista concedida a La República, explicaron que este proyecto nació de la necesidad de crear un espacio seguro, colaborativo y con oportunidades reales para las mujeres que desean desarrollarse en la industria musical.

TE RECOMENDAMOS

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Irvin Saavedra, voz principal de Armonía 10, anuncia su retiro definitivo del grupo: “Hoy priorizo mi bienestar y el de mi familia”

lr.pe

Un proyecto que nace de la experiencia y la resistencia

La historia de Womands Productions comenzó a partir de una experiencia personal marcada por las dificultades de abrirse camino en el rubro del entretenimiento. “He trabajado como freelance y muchas de esas experiencias no fueron agradables. Era complicado avanzar porque no tenía cómo pagar mi derecho de piso”, relata Luz Adriana Fernández Martínez, fundadora principal de la productora.

Sin embargo, lejos de rendirse, decidió convertir esas adversidades en un impulso. “Poco a poco fui ganando terreno y me gané una reputación. Por eso invité a las chicas a formar parte del grupo. Lo que me motivó fue darle la oportunidad a otras mujeres para que también destaquen”, explica. Así, las cuatro integrantes unieron fuerzas con un mismo propósito: crear una productora en la que las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente, sin ser subestimadas ni silenciadas.

PUEDES VER: Fiscalía investiga a gerente de productora del concierto de Agua Marina: estaría involucrado a red criminal liderada por “El Jorobado”

lr.pe

Una forma diferente de producir conciertos

Desde sus inicios, Womands Productions apostó por un modelo de trabajo distinto al tradicional. Su filosofía se basa en el buen trato, la organización y el respeto hacia cada integrante del equipo. “Sabemos que estar en el rubro de conciertos es bastante exigente. Trabajamos desde las 8 de la mañana hasta el día siguiente, y, aun así, procuramos que cada una tenga su espacio personal”, comentan.

Esta visión les ha permitido construir un entorno laboral saludable y eficiente, en el que todas participan activamente en múltiples áreas. “Nos diferenciamos por ser versátiles. Entre nosotras podemos encargarnos de muchas cosas, incluso del armado del escenario. Es un sello personal: no se nos escapa ningún detalle para brindar al público una buena experiencia en cada concierto”, expresaron.

Desafíos y aprendizajes en una industria compleja

Ser una productora nueva no fue sencillo. Las integrantes de Womands tuvieron que lidiar con proveedores, equipos técnicos y la desconfianza inicial de algunos artistas. “Fue muy difícil al comienzo, porque debíamos generar confianza. Nos ocupamos de cada detalle de la organización para demostrar que somos profesionales y que nuestra manera de trabajar funciona”, cuentan.

Por otro lado, la seguridad es otro de los pilares de la productora, especialmente en el contexto actual de inseguridad y extorsiones que afecta al país. “Por precaución, manejamos aforos menores a 15.000 personas. Para cada evento debemos tramitar los permisos municipales, planes de evacuación y las garantías policiales. La seguridad del público y de los artistas es nuestra prioridad”.

Apuesta por el talento nacional

Uno de los aspectos que más distingue a Womands Productions es su compromiso con las y los artistas peruanos. “Nos encanta trabajar con ellas y ellos porque llegan con una hoja en blanco. Comprender cuáles son sus estándares nos permite ofrecerles la comodidad necesaria para que su show sea un éxito”, afirman.

Un ejemplo de ello fue el concierto de Armonía 10 en el Estadio San Marcos, producido íntegramente por Womands Productions. El evento se convirtió en un éxito rotundo y marcó un punto de inflexión para la empresa. “La cumbia es nuestro fuerte. Las orquestas nacionales todavía no dimensionan el gran impacto que pueden alcanzar, y nosotras estamos aquí para ayudarlas a crecer”, relataron.

Más que una productora, un movimiento

Womands Productions representa un movimiento de resistencia, empoderamiento y cambio generacional dentro de la industria musical peruana. Su trabajo demuestra que el liderazgo femenino puede redefinir la forma de producir eventos, al priorizar la colaboración, la empatía y la excelencia.

“Nosotras no buscamos competir, sino construir. Queremos que más mujeres se atrevan a entrar en este rubro y que sepan que sí se puede”, concluyen las integrantes de esta productora que, con esfuerzo y pasión, está marcando una nueva era en los espectáculos del país.

Notas relacionadas
Kike Farro, excantante de Grupo 5, fue operado de emergencia en España: "Les pido sigan con sus oraciones"

Kike Farro, excantante de Grupo 5, fue operado de emergencia en España: "Les pido sigan con sus oraciones"

LEER MÁS
Korn vuelve al Perú tras 9 años: fecha del concierto en Lima, lugar e inicio de la preventa oficial en Teleticket

Korn vuelve al Perú tras 9 años: fecha del concierto en Lima, lugar e inicio de la preventa oficial en Teleticket

LEER MÁS
Integrantes de Armonía 10 se presentan con chaleco antibalas en concierto tras balacera contra Agua Marina

Integrantes de Armonía 10 se presentan con chaleco antibalas en concierto tras balacera contra Agua Marina

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

LEER MÁS
Anuel AA en Lima 2025: Anuncian nueva fecha para su concierto en Perú tras suspender su show del 17 de octubre

Anuel AA en Lima 2025: Anuncian nueva fecha para su concierto en Perú tras suspender su show del 17 de octubre

LEER MÁS
Korn vuelve al Perú tras 9 años: fecha del concierto en Lima, lugar e inicio de la preventa oficial en Teleticket

Korn vuelve al Perú tras 9 años: fecha del concierto en Lima, lugar e inicio de la preventa oficial en Teleticket

LEER MÁS
Maju Mantilla expresa su molestia contra Gustavo Salcedo y le recuerda el ampay en hotel: "En ningún momento hice algún juicio"

Maju Mantilla expresa su molestia contra Gustavo Salcedo y le recuerda el ampay en hotel: "En ningún momento hice algún juicio"

LEER MÁS
Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, responde con humor a fans de Raphael de 'Yo soy': "No me agarren cólera a mí, porque no tengo la culpa"

Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, responde con humor a fans de Raphael de 'Yo soy': "No me agarren cólera a mí, porque no tengo la culpa"

LEER MÁS
Gaby Zambrano y Johnny Lau se casaron en ROMÁNTICA ceremonia: mira las fotos de su boda en México

Gaby Zambrano y Johnny Lau se casaron en ROMÁNTICA ceremonia: mira las fotos de su boda en México

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 17 de octubre, según IGP?

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 17 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Entretenimiento

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Cantautor Álvaro Florez busca consolidarse en el rock alternativo con ‘Como todos los demás’

Muere Ace Frehley, miembro fundador y guitarrista del grupo Kiss, a los 74 años tras sufrir una hemorragia cerebral

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025