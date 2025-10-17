La productora peruana liderada por mujeres que busca cambiar industria de conciertos: "Nos diferenciamos por ser versátiles"

Womands Productions se ha convertido en un pilar de la organización de conciertos masivos en el Perú. | Foto: La República

Womands Productions se ha convertido en un pilar de la organización de conciertos masivos en el Perú. | Foto: La República

Un grupo de cuatro mujeres decidió desafiar los estereotipos y abrirse paso en el competitivo mundo del entretenimiento en vivo. De esta manera, nació Womands Productions, una productora peruana que se ha posicionado como un referente en la organización de conciertos y eventos masivos. Con ello, ha demostrado que el talento y la visión femenina pueden transformar la industria musical del país.

A pesar de las dificultades que enfrentaron en sus inicios, las tres integrantes —Luz Adriana Fernández Martínez (fundadora), María Sol González Fabbrizzi (arquitecta de escenario) y Ana Paula Alva Larios (experta en sonido y música)— relatan sus experiencias y cómo lograron avanzar, paso a paso, en el rubro del entretenimiento. En una entrevista concedida a La República, explicaron que este proyecto nació de la necesidad de crear un espacio seguro, colaborativo y con oportunidades reales para las mujeres que desean desarrollarse en la industria musical.

Un proyecto que nace de la experiencia y la resistencia

La historia de Womands Productions comenzó a partir de una experiencia personal marcada por las dificultades de abrirse camino en el rubro del entretenimiento. “He trabajado como freelance y muchas de esas experiencias no fueron agradables. Era complicado avanzar porque no tenía cómo pagar mi derecho de piso”, relata Luz Adriana Fernández Martínez, fundadora principal de la productora.

Sin embargo, lejos de rendirse, decidió convertir esas adversidades en un impulso. “Poco a poco fui ganando terreno y me gané una reputación. Por eso invité a las chicas a formar parte del grupo. Lo que me motivó fue darle la oportunidad a otras mujeres para que también destaquen”, explica. Así, las cuatro integrantes unieron fuerzas con un mismo propósito: crear una productora en la que las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente, sin ser subestimadas ni silenciadas.

Una forma diferente de producir conciertos

Desde sus inicios, Womands Productions apostó por un modelo de trabajo distinto al tradicional. Su filosofía se basa en el buen trato, la organización y el respeto hacia cada integrante del equipo. “Sabemos que estar en el rubro de conciertos es bastante exigente. Trabajamos desde las 8 de la mañana hasta el día siguiente, y, aun así, procuramos que cada una tenga su espacio personal”, comentan.

Esta visión les ha permitido construir un entorno laboral saludable y eficiente, en el que todas participan activamente en múltiples áreas. “Nos diferenciamos por ser versátiles. Entre nosotras podemos encargarnos de muchas cosas, incluso del armado del escenario. Es un sello personal: no se nos escapa ningún detalle para brindar al público una buena experiencia en cada concierto”, expresaron.

Desafíos y aprendizajes en una industria compleja

Ser una productora nueva no fue sencillo. Las integrantes de Womands tuvieron que lidiar con proveedores, equipos técnicos y la desconfianza inicial de algunos artistas. “Fue muy difícil al comienzo, porque debíamos generar confianza. Nos ocupamos de cada detalle de la organización para demostrar que somos profesionales y que nuestra manera de trabajar funciona”, cuentan.

Por otro lado, la seguridad es otro de los pilares de la productora, especialmente en el contexto actual de inseguridad y extorsiones que afecta al país. “Por precaución, manejamos aforos menores a 15.000 personas. Para cada evento debemos tramitar los permisos municipales, planes de evacuación y las garantías policiales. La seguridad del público y de los artistas es nuestra prioridad”.

Apuesta por el talento nacional

Uno de los aspectos que más distingue a Womands Productions es su compromiso con las y los artistas peruanos. “Nos encanta trabajar con ellas y ellos porque llegan con una hoja en blanco. Comprender cuáles son sus estándares nos permite ofrecerles la comodidad necesaria para que su show sea un éxito”, afirman.

Un ejemplo de ello fue el concierto de Armonía 10 en el Estadio San Marcos, producido íntegramente por Womands Productions. El evento se convirtió en un éxito rotundo y marcó un punto de inflexión para la empresa. “La cumbia es nuestro fuerte. Las orquestas nacionales todavía no dimensionan el gran impacto que pueden alcanzar, y nosotras estamos aquí para ayudarlas a crecer”, relataron.

Más que una productora, un movimiento

Womands Productions representa un movimiento de resistencia, empoderamiento y cambio generacional dentro de la industria musical peruana. Su trabajo demuestra que el liderazgo femenino puede redefinir la forma de producir eventos, al priorizar la colaboración, la empatía y la excelencia.

“Nosotras no buscamos competir, sino construir. Queremos que más mujeres se atrevan a entrar en este rubro y que sepan que sí se puede”, concluyen las integrantes de esta productora que, con esfuerzo y pasión, está marcando una nueva era en los espectáculos del país.