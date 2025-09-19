HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Son del Duke regresa a Lima para el gran aniversario de Caribeños de Guadalupe tras atentado a su movilidad

La agrupación Son del Duke regresa a los escenarios tras un atentado en San Martín de Porres y se presentará en el concierto por los 54 años de Caribeños de Guadalupe.

El evento musical, que se llevará a cabo el 4 de octubre en el Club Lawn Tennis, contará con la participación de otras prestigiosas agrupaciones como Corazón Serrano y La Bella Luz. Fotos: Facebook
El evento musical, que se llevará a cabo el 4 de octubre en el Club Lawn Tennis, contará con la participación de otras prestigiosas agrupaciones como Corazón Serrano y La Bella Luz. Fotos: Facebook

La agrupación Son del Duke se había alejado de los escenarios por unos días tras sufrir un atentado en San Martín de Porres. Sin embargo, como la función tiene que continuar, el grupo retomó su calendario de conciertos y en las próximas semanas volverá a la capital para ser parte del concierto que ofrecerá Caribeños de Guadalupe por sus 54 años de historia musical.

Con canciones como ‘Mix recuerdos’, ‘Qué bonito’, ‘Mix tu ausencia’, ‘Mix ámame’ y ‘Mix bandido’, Son del Duke se prepara para seguir conquistando al público peruano. El aniversario de Caribeños de Guadalupe se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre en el Club Lawn Tennis (Av. 28 de julio con Av. Salaverry, en Jesús María). Las entradas están disponibles a través de Teleticket.

PUEDES VER: Cantantes de Son del Duke rompen su silencio sobre atentado al bus de la agrupación: 'El día de hoy hay mucha envidia'

lr.pe

Caribeños de Guadalupe festejará a lo grande sus 54 años

No solo Son del Duke será parte de los 54 años de Caribeños de Guadalupe. También los acompañarán agrupaciones de la talla de Corazón Serrano y La Bella Luz. Se espera que la orquesta de los hermanos Guerrero Neira hagan bailar con temas como ‘Mix poco yo’, ‘No te preocupes por mí’, ‘Lo siento’, ‘Mix zúmbalo’ y ‘Duele el alma’; mientras que el grupo de Oscar Custodio hará bailar al público con canciones como ‘Mix chelero’, ‘Senderito’, ‘Adoro’, ‘Disjockey’, ‘Coqueta’, entre otros.

“Este show por los 54 años de Caribeños tendrá un concepto diferente, pues siempre tratamos de innovar para deleite de los fans que desde nuestros inicios nos apoyan de manera incondicional. Será una fiesta histórica y no estaremos solos”, señaló Fernando Aspericueta, el tecladista y director musical de la orquesta trujillana.

PUEDES VER: Cantante Héctor Boza deja atrás polémica con La Bella Luz y ahora se luce como vocalista de Caribeños de Guadalupe

lr.pe

Caribeños de Guadalupe interpretará sus mejores éxitos

Caribeños de Guadalupe será el plato fuerte del Club Lawn Tennis. No faltarán temas como ‘Historia de amor’, ‘La farsa’, ‘Solo tú’, ‘El solitario’, ‘Porque un hombre no llora’, ‘Vivo por tu amor’, entre otros éxitos que han creado a lo largo de sus 54 años. 

Los populares ‘Tigres del sabor’ es una de las agrupaciones de cumbia más queridas del país, y a lo largo de su trayectoria, ha sido cuna musical de voces destacadas como Esaud Suárez, la faraona Marisol, Josimar, Tommy Portugal, el fallecido Edwin Alcántara, entre otros.  

