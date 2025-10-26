HOYSuscripcion LR Focus

Productor peruano se defiende tras denuncia de María Antonieta de las Nieves y su hija por maltrato en circo en Perú: "La señora estaba en perfecto estado"

El productor del circo de La Chilindrina en Lima respondió a las declaraciones de la actriz mexicana y su hija, quienes aseguraron que la salud de la artista se deterioró durante su trabajo en Perú.

La hija de la actriz María Antonieta reveló el delicado estado de salud de su madre cuando trabajó en Lima. Foto: composición LR/difusión/Panamericana
Luego de que María Antonieta de las Nieves, recordada por su entrañable personaje de La Chilindrina, y su hija Verónica Fernández revelaran en un podcast mexicano que la actriz habría sufrido un serio deterioro de salud durante su última gira circense en Perú, el productor peruano José Luis Aguilar decidió romper su silencio.

El empresario, responsable del espectáculo que trajo a la comediante al país, negó las acusaciones de maltrato. “Yo he trabajado muchísimos años con la señora y nunca he tenido problemas. Desde el 2011 hemos trabajado en distintos países de América y siempre con profesionalismo”, sostuvo el productor en declaraciones al programa 'Todo se filtra'.

PUEDES VER: María Antonieta de las Nieves y su hija exponen el maltrato laboral que afectó la salud de la actriz durante su trabajo en circo en Perú

Productor peruano explica qué pasó con La Chilindrina tras denuncia de maltrato

José Luis Aguilar explicó que antes de arribar al Perú, María Antonieta de las Nieves se encontraba en buen estado de salud, según lo evidenció un enlace virtual previo con la Chola Chabuca. “Un mes antes de venir hicimos un Zoom y la señora estaba perfecta, no tenía ningún problema de salud”, aseguró.

El productor detalló que, al llegar a Lima, la mánager de la artista le informó que ella estaba tomando medicación para la depresión, lo cual le causaba resequedad en la garganta y una forma distinta de hablar. “Me dijeron que estaba cansada, que descanse y que al día siguiente asistiría a la conferencia. Esa fue la respuesta que me dieron”, relató.

El empresario reconoció que en algunas ocasiones notó a la actriz “decaída o ida”, pero que su entorno siempre le indicaba que solo se trataba de cansancio. Asimismo, negó haberle puesto trabas para cancelar funciones, afirmando que fue el propio equipo de La Chilindrina quien decidía si se presentaba o no. “Ellos decidían si hacía función o no. Nosotros asumimos la responsabilidad ante el público cuando se cancelaban presentaciones”, enfatizó.

PUEDES VER: Melissa Klug comparte desesperado pedido de ayuda para un familiar: 'Se ofrece recompensa a quien lo encuentre'

Productor aclara versión sobre el trabajo de La Chilindrina en Lima

El empresario también explicó que la rutina de María Antonieta era exigente, ya que además de las funciones del circo, atendía a decenas de fanáticos que deseaban tomarse fotografías con ella. “Hasta doscientas fotos hacía por función. Yo le decía a su mánager que debería descansar, pero ellos me respondían que la señora Tony había dicho que sí las haría”, comentó Aguilar, quien aseguró que cada persona pagaba alrededor de 90 soles por una instantánea con la artista mexicana.

Finalmente, el productor subrayó que en ningún momento existió maltrato o explotación. “Lo único que quiero dejar en claro es que nunca la hemos explotado. Cuando dijeron que se iban, solo pedimos un certificado médico para justificar la cancelación de funciones. Incluso pagamos una penalidad por ese daño”, sentenció.

María Antonieta de las Nieves y su hija exponen el maltrato laboral que afectó la salud de la actriz durante su trabajo en circo en Perú

María Antonieta de las Nieves se despide de su personaje La Chilindrina tras más de 50 años: "Se fue en Perú"

‘La Chilindrina’ sufre fuerte caída en teatro de México tras haber sido hospitalizada de emergencia días atrás

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Melissa Paredes se reencuentra con Ale Venturo durante el cumpleaños de su hija mayor con Rodrigo Cuba

Mayra Couto sorprende al revelar que le gustaría volver a 'AFHS', pero pone inesperada condición: "Me gustaría mucho"

Melissa Klug comparte desesperado pedido de ayuda para un familiar: "Se ofrece recompensa a quien lo encuentre"

Samahara Lobatón sorprende a Magaly Medina con su postura sobre la religión de sus hijos: "Los niños no se bautizan"

Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

Darinka Ramírez sorprende al revelar por primera vez por qué decidió estar con Jefferson Farfán: “No me gustaba”

