María Antonieta de las Nieves contó que no recuerda algunos episodios de su estanca en Perú. Foto: composición LR/difusión

María Antonieta de las Nieves, recordada por su icónico papel de La Chilindrina en 'El Chavo del 8', se pronunció junto con su hija Verónica durante una entrevista para el canal Ciudad Magazine, donde ambas narraron la complicada experiencia que vivieron durante la gira de la actriz a Perú. Según revelaron, la artista, de 75 años, sufrió un grave deterioro de salud a causa de un sobrecargado ritmo laboral durante su participación en un circo en Lima.

“Cuando llegué a Perú, me dieron a mi mamá cargada, como una plumita. Estaba ida y no reconocía a nadie. Me la entregaron directamente del coche”, relató Verónica, hija de la actriz, visiblemente afectada. La joven aseguró que su madre fue sometida a un excesivo número de funciones diarias, pese a encontrarse en un delicado estado físico.

Hija de María Antonieta de las Nieves revela cómo se encontraba su madre en circo en Perú

De acuerdo con Verónica, su madre tuvo entre dos y tres presentaciones diarias durante más de dos semanas en Lima, lo que empeoró significativamente su salud. La actriz mexicana tuvo que ser internada de emergencia tras presentar una infección pulmonar, infección urinaria y un cuadro de hiponatremia (bajo nivel de sodio), condición que podría haberle provocado un derrame cerebral.

Además, la hija de la actriz que interpreta a popular La Chilindrina expuso que los empresarios del circo pusieron trabas para cancelar las funciones, incluso cuando el hijo de la artista, Gabriel, decidió suspender las presentaciones al ver el estado de su madre. “Mi mayor indignación fue cuando quisieron impedir que la lleváramos de regreso a México para recibir atención médica adecuada”, contó.

'La Chilindrina' confiesa que 'no recuerda' episodios de su estancia en Perú

María Antonieta de las Nieves también compartió su testimonio en el programa, señalando que no recuerda gran parte de su estancia en el Perú. “Yo no me acuerdo de nada. Ya iba mala, pero no recuerdo ni la llegada a Perú ni las entrevistas. Lo único que recuerdo es que yo hacía esto con la boca (mueve su boca)”, expresó la artista, evidenciando los estragos físicos del agotamiento.

Su testimonio y el de su hija han generado preocupación y empatía entre sus seguidores, quienes esperan que la actriz, símbolo de generaciones por su papel en 'El Chavo del 8', se recupere completamente tras el difícil episodio vivido en territorio peruano.