HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

María Antonieta de las Nieves y su hija exponen el maltrato laboral que afectó la salud de la actriz durante su trabajo en circo en Perú

La hija de la actriz mexicana reveló que su madre llegó a tener hasta tres o cuatro funciones diarias, lo que provocó un grave deterioro en su salud mientras trabajaba en un circo en Perú.

María Antonieta de las Nieves contó que no recuerda algunos episodios de su estanca en Perú. Foto: composición LR/difusión
María Antonieta de las Nieves contó que no recuerda algunos episodios de su estanca en Perú. Foto: composición LR/difusión

María Antonieta de las Nieves, recordada por su icónico papel de La Chilindrina en 'El Chavo del 8', se pronunció junto con su hija Verónica durante una entrevista para el canal Ciudad Magazine, donde ambas narraron la complicada experiencia que vivieron durante la gira de la actriz a Perú. Según revelaron, la artista, de 75 años, sufrió un grave deterioro de salud a causa de un sobrecargado ritmo laboral durante su participación en un circo en Lima.

“Cuando llegué a Perú, me dieron a mi mamá cargada, como una plumita. Estaba ida y no reconocía a nadie. Me la entregaron directamente del coche”, relató Verónica, hija de la actriz, visiblemente afectada. La joven aseguró que su madre fue sometida a un excesivo número de funciones diarias, pese a encontrarse en un delicado estado físico.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

lr.pe

Hija de María Antonieta de las Nieves revela cómo se encontraba su madre en circo en Perú

De acuerdo con Verónica, su madre tuvo entre dos y tres presentaciones diarias durante más de dos semanas en Lima, lo que empeoró significativamente su salud. La actriz mexicana tuvo que ser internada de emergencia tras presentar una infección pulmonar, infección urinaria y un cuadro de hiponatremia (bajo nivel de sodio), condición que podría haberle provocado un derrame cerebral.

Además, la hija de la actriz que interpreta a popular La Chilindrina expuso que los empresarios del circo pusieron trabas para cancelar las funciones, incluso cuando el hijo de la artista, Gabriel, decidió suspender las presentaciones al ver el estado de su madre. “Mi mayor indignación fue cuando quisieron impedir que la lleváramos de regreso a México para recibir atención médica adecuada”, contó.

PUEDES VER: Exmodelo Lesly Castillo sorprende al revelar cómo es su nueva vida junto a empresario minero en provincia: 'Me ha tocado un buen esposo'

lr.pe

'La Chilindrina' confiesa que 'no recuerda' episodios de su estancia en Perú

María Antonieta de las Nieves también compartió su testimonio en el programa, señalando que no recuerda gran parte de su estancia en el Perú. “Yo no me acuerdo de nada. Ya iba mala, pero no recuerdo ni la llegada a Perú ni las entrevistas. Lo único que recuerdo es que yo hacía esto con la boca (mueve su boca)”, expresó la artista, evidenciando los estragos físicos del agotamiento.

Su testimonio y el de su hija han generado preocupación y empatía entre sus seguidores, quienes esperan que la actriz, símbolo de generaciones por su papel en 'El Chavo del 8', se recupere completamente tras el difícil episodio vivido en territorio peruano.

Notas relacionadas
María Antonieta de las Nieves se despide de su personaje La Chilindrina tras más de 50 años: "Se fue en Perú"

María Antonieta de las Nieves se despide de su personaje La Chilindrina tras más de 50 años: "Se fue en Perú"

LEER MÁS
‘La Chilindrina’ sufre fuerte caída en teatro de México tras haber sido hospitalizada de emergencia días atrás

‘La Chilindrina’ sufre fuerte caída en teatro de México tras haber sido hospitalizada de emergencia días atrás

LEER MÁS
María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” es internada de emergencia a los 78 años

María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” es internada de emergencia a los 78 años

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

LEER MÁS
Exmodelo Lesly Castillo sorprende al revelar cómo es su nueva vida junto a empresario minero en provincia: “Me ha tocado un buen esposo”

Exmodelo Lesly Castillo sorprende al revelar cómo es su nueva vida junto a empresario minero en provincia: “Me ha tocado un buen esposo”

LEER MÁS
Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’ reacciona a la futura boda de su hermana con Curwen: “Te amo”

Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’ reacciona a la futura boda de su hermana con Curwen: “Te amo”

LEER MÁS
Agua Marina anuncia su retiro temporal de los escenarios tras atentado en Chorrillos: “Volveremos cuando sea el momento”

Agua Marina anuncia su retiro temporal de los escenarios tras atentado en Chorrillos: “Volveremos cuando sea el momento”

LEER MÁS
Periodista Kathy Sheen pide ayuda económica para costear delicada operación que podría salvar la vida de sus gemelas

Periodista Kathy Sheen pide ayuda económica para costear delicada operación que podría salvar la vida de sus gemelas

LEER MÁS
Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

Laura Bozzo revela que fue infiel a su ex Cristian Zuárez por celos infundados: "Empezó un rumor"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025