HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Entretenimiento

María Antonieta de las Nieves se despide de su personaje La Chilindrina tras más de 50 años: "Se fue en Perú"

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves se sinceró sobre el futuro de su icónico personaje. La Chilindrina, tras superar una crisis de salud que se agravó en Perú durante su temporada en el circo.

María Antonieta de las Nieves comenzó a interpretar a La Chilindrina en la década de 1970.
María Antonieta de las Nieves comenzó a interpretar a La Chilindrina en la década de 1970. | Foto: composición LR/Instagram

Durante más de cinco décadas, María Antonieta de las Nieves fue sinónimo de ternura, picardía y humor a través de su icónico personaje La Chilindrina. Su voz aguda, sus pecas y su vestido verde se convirtieron en parte del imaginario colectivo de millones de latinoamericanos que crecieron viéndola en 'El Chavo del 8' y otros formatos. Sin embargo, a sus 75 años, la actriz mexicana ha decidido cerrar ese ciclo tal y como lo conocemos hasta ahora. El anuncio no llegó como una confesión sincera tras pasar un susto en Perú.

En agosto de 2025, durante una exigente gira en el país sudamericano, sufrió un grave deterioro de salud que obligó a su hijo Gabriel a cancelar las funciones y hospitalizarla. Ya en México, los médicos le diagnosticaron niveles bajos de sodio, infecciones pulmonares y urinarias, además de una peligrosa sobremedicación, lo que marcó el inicio de una recuperación lenta y con posibles secuelas.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER DEL PERDÓN: TRANSFORMA Y SANA TUS HERIDAS CON SOFÍA ARANCIBIA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: ‘La Chilindrina’ sufre fuerte caída en teatro de México tras haber sido hospitalizada de emergencia días atrás

lr.pe

"La Chilindrina ya se fue, se fue en Perú": la confesión de María Antonieta de las Nieves

Con firmeza y serenidad, María Antonieta de las Nieves anunció el cierre de uno de los capítulos más emblemáticos de su carrera. "(La Chilindrina) ya se fue. Se fue en Perú. A lo mejor en algún comercial o promocional, pero como estaba yo de entregada en el circo de dos o tres funciones diarias, no. Estoy en mi casa con mis tres perras viendo mi tele y soy feliz", manifestó. La actriz tomó esta decisión tras enfrentar una delicada crisis de salud durante una gira en Lima, que la obligó a replantear sus prioridades.

La querida intérprete de 'El chavo del 8' recordó que actualmente tiene 75 años y que, a lo largo de su vida, no ha tenido "un momento" de descanso. Por ello, en esta etapa busca priorizar su bienestar y tranquilidad. Aunque el retiro de La Chilindrina marca el fin de una era, no significa un adiós definitivo: De las Nieves dejó abierta la posibilidad de que el personaje reaparezca en entrevistas o proyectos puntuales, demostrando que su energía creativa sigue intacta, aunque ahora enfocada en nuevos horizontes.

PUEDES VER: María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” es internada de emergencia a los 78 años

lr.pe

María Antonieta de la Nieves fue hospitalizada en Perú

Durante su estadía en Perú, María Antonieta de las Nieves comenzó a mostrar señales de agotamiento extremo, pero continuó con las funciones pactadas en el circo. Su hijo Gabriel Fernández, al notar que la situación se agravaba, viajó desde México y la encontró en condiciones preocupantes. Ante la falta de respuestas claras, Gabriel decidió cancelar todas las presentaciones y llevarla de inmediato al hospital, enfrentando incluso trabas por parte de los empresarios.

Tras ello, y ya de regreso en México, los médicos le dieron un diagnóstico contundente: niveles peligrosamente bajos de sodio, infecciones pulmonares y urinarias, y una sobremedicación que ponía en riesgo su vida. Su hija Verónica Fernández reveló que los especialistas advirtieron sobre la posibilidad de ataques e incluso un derrame cerebral. "Nos confiamos", admitió al recordar que no habían dimensionado la gravedad del cuadro.

La recuperación fue lenta, pero la actriz logró estabilizarse. "No me acuerdo de nada. Ni de la llegada, ni de las entrevistas. Mi hija dice que era otra", confesó María Antonieta sobre su crisis en Perú, visiblemente afectada por lo vivido.

Notas relacionadas
‘La Chilindrina’ sufre fuerte caída en teatro de México tras haber sido hospitalizada de emergencia días atrás

‘La Chilindrina’ sufre fuerte caída en teatro de México tras haber sido hospitalizada de emergencia días atrás

LEER MÁS
María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” es internada de emergencia a los 78 años

María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” es internada de emergencia a los 78 años

LEER MÁS
Ernesto Pimentel comparte emotivo encuentro entre Edgar Vivar y 'La Chilindrina': revelará video en ‘El reventonazo de la Chola’

Ernesto Pimentel comparte emotivo encuentro entre Edgar Vivar y 'La Chilindrina': revelará video en ‘El reventonazo de la Chola’

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Shakira Perú 2025: venta de entradas HOY en Teleticket, precios y detalles para su último concierto en el Estadio Nacional

Shakira Perú 2025: venta de entradas HOY en Teleticket, precios y detalles para su último concierto en el Estadio Nacional

LEER MÁS
María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” es internada de emergencia a los 78 años

María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” es internada de emergencia a los 78 años

LEER MÁS
Susana Baca tras su nominación al Grammy: "Celebro que puedo cantar, pero hay jóvenes que están prohibidos de manifestarse"

Susana Baca tras su nominación al Grammy: "Celebro que puedo cantar, pero hay jóvenes que están prohibidos de manifestarse"

LEER MÁS
María Pía Copello EXIGE RECTIFICACIÓN a 'La China' Polo y ENVÍA CARTA NOTARIAL por falsas acusaciones en su contra

María Pía Copello EXIGE RECTIFICACIÓN a 'La China' Polo y ENVÍA CARTA NOTARIAL por falsas acusaciones en su contra

LEER MÁS
Lorenzo Guerrero Neira, padre musical de Corazón Serrano: "De diez canciones, se acierta en una, pero eso es la perseverancia"

Lorenzo Guerrero Neira, padre musical de Corazón Serrano: "De diez canciones, se acierta en una, pero eso es la perseverancia"

LEER MÁS
[Fullticket] Tini en Futttura: precio de las entradas para ver en Tecnópolis a 'la Triple T' EN VIVO

[Fullticket] Tini en Futttura: precio de las entradas para ver en Tecnópolis a 'la Triple T' EN VIVO

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

'Ya Toca Fest': un festival que da voz a los jóvenes

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Entretenimiento

Selena Gomez habla por primera vez tras su boda con Benny Blanco: “Me puse a llorar”

La conmovedora despedida de Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit, a Sam Rivers: “He derramado galones de lágrimas”

Peruano Alejandro Aramburú es finalista de Santos Bravos y podría debutar en la próxima boyband de HYBE, la empresa de BTS

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Policía Nacional del Perú registra su mayor nivel de desconfianza ciudadana: solo el 14% confía en ellos

Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025