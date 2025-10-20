Durante más de cinco décadas, María Antonieta de las Nieves fue sinónimo de ternura, picardía y humor a través de su icónico personaje La Chilindrina. Su voz aguda, sus pecas y su vestido verde se convirtieron en parte del imaginario colectivo de millones de latinoamericanos que crecieron viéndola en 'El Chavo del 8' y otros formatos. Sin embargo, a sus 75 años, la actriz mexicana ha decidido cerrar ese ciclo tal y como lo conocemos hasta ahora. El anuncio no llegó como una confesión sincera tras pasar un susto en Perú.

En agosto de 2025, durante una exigente gira en el país sudamericano, sufrió un grave deterioro de salud que obligó a su hijo Gabriel a cancelar las funciones y hospitalizarla. Ya en México, los médicos le diagnosticaron niveles bajos de sodio, infecciones pulmonares y urinarias, además de una peligrosa sobremedicación, lo que marcó el inicio de una recuperación lenta y con posibles secuelas.

TE RECOMENDAMOS EL PODER DEL PERDÓN: TRANSFORMA Y SANA TUS HERIDAS CON SOFÍA ARANCIBIA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

"La Chilindrina ya se fue, se fue en Perú": la confesión de María Antonieta de las Nieves

Con firmeza y serenidad, María Antonieta de las Nieves anunció el cierre de uno de los capítulos más emblemáticos de su carrera. "(La Chilindrina) ya se fue. Se fue en Perú. A lo mejor en algún comercial o promocional, pero como estaba yo de entregada en el circo de dos o tres funciones diarias, no. Estoy en mi casa con mis tres perras viendo mi tele y soy feliz", manifestó. La actriz tomó esta decisión tras enfrentar una delicada crisis de salud durante una gira en Lima, que la obligó a replantear sus prioridades.

La querida intérprete de 'El chavo del 8' recordó que actualmente tiene 75 años y que, a lo largo de su vida, no ha tenido "un momento" de descanso. Por ello, en esta etapa busca priorizar su bienestar y tranquilidad. Aunque el retiro de La Chilindrina marca el fin de una era, no significa un adiós definitivo: De las Nieves dejó abierta la posibilidad de que el personaje reaparezca en entrevistas o proyectos puntuales, demostrando que su energía creativa sigue intacta, aunque ahora enfocada en nuevos horizontes.

María Antonieta de la Nieves fue hospitalizada en Perú

Durante su estadía en Perú, María Antonieta de las Nieves comenzó a mostrar señales de agotamiento extremo, pero continuó con las funciones pactadas en el circo. Su hijo Gabriel Fernández, al notar que la situación se agravaba, viajó desde México y la encontró en condiciones preocupantes. Ante la falta de respuestas claras, Gabriel decidió cancelar todas las presentaciones y llevarla de inmediato al hospital, enfrentando incluso trabas por parte de los empresarios.

Tras ello, y ya de regreso en México, los médicos le dieron un diagnóstico contundente: niveles peligrosamente bajos de sodio, infecciones pulmonares y urinarias, y una sobremedicación que ponía en riesgo su vida. Su hija Verónica Fernández reveló que los especialistas advirtieron sobre la posibilidad de ataques e incluso un derrame cerebral. "Nos confiamos", admitió al recordar que no habían dimensionado la gravedad del cuadro.

La recuperación fue lenta, pero la actriz logró estabilizarse. "No me acuerdo de nada. Ni de la llegada, ni de las entrevistas. Mi hija dice que era otra", confesó María Antonieta sobre su crisis en Perú, visiblemente afectada por lo vivido.