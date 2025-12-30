HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Encuestas, tachas y el balance político rumbo al 2026 | Arde Troya con Juliana Oxenford

Streamers

Despiden a dos trabajadores de hotel tras atender pedidos de Cristorata y streamer se pronuncia: "Es injusto"

Streamer Cristorata defendió su acción al probar papas fritas de un carrito de servicio de alimentos y comentó que hotel debió comunicarse con él.

Streamer indicó que apoyaría a colaboradores despedidos hasta que encuentren otro trabajo.
Streamer indicó que apoyaría a colaboradores despedidos hasta que encuentren otro trabajo. | Foto: composición LR/ TikTok

El streamer Cristopher Puente Viena, conocido como Cristorata protagonizó una polémica tras alojarse en el RBBBrito Hotel de Tarapoto junto a su novia. El momento de controversia se generó durante una transmisión de Kick en la que el creador de contenido se acercó a una trabajadora del hotel y, frente a la cámara, le pidió que le invite dos papas fritas que supuestamente eran parte de un pedido para otro huésped. La mujer accedió y el hecho rápidamente se viralizó en redes sociales.

Hotel despide a dos trabajadores tras incidente con streamer Cristorata

De acuerdo al clip viral en Kick, el streamer Cristorata grabó contenido en el hotel RBBBrito Hotel y se generó polémica luego de sugerirle a una trabajadora que le invite papas fritas de un carrito de servicio de alimentos. "Pero una (papa frita), no creo que se den cuenta. Pero díganle que soy yo pues", indicó el streamer.

PUEDES VER: Streamer peruana Payasita Zing es sorprendida en plena transmisión en vivo por fuerte sismo de 6,0 en Chimbote

lr.pe

Tras la insistencia, la trabajadora accedió, sin imaginar que ese clip se volvería viral y desataría una avalancha de comentarios, tanto a favor como en contra, cuestionando las acciones del creador de contenido y la decisión de la joven.

Después de que el video se difundió, el hotel decidió despedir a dos de sus colaboradores, según indicó Cristorata. Por su parte, la empresa emitió un comunicado. "Ante los hechos difundidos recientemente en redes sociales, Hotel RBB Brito informa que la situación fue evaluada de manera responsable y se tomaron las medidas correspondientes de forma inmediata", indicó el hotel a través de sus redes sociales.

Comunicado de hotel. Foto: Facebook

Comunicado de hotel. Foto: Facebook

PUEDES VER: Fallece tiktoker peruano Fernando Ramos 'Chaturry' y su hermana le dedica emotivo mensaje: "Me soltaste"

lr.pe

Streamer Cristorata se pronuncia sobre polémica sobre despido de dos trabajadores

En medio de la controversia, Cristorata salió a hablar, afirmando que la escena fue planeada y que las papas no pertenecían a otro huésped, sino que eran parte del pedido de su novia cuando el personal se las llevaba a la habitación. "Era show", comentó.

El creador de contenido también criticó la falta de comunicación por parte del hotel antes de tomar una decisión tan drástica y argumentó que se hará cargo del pago del mes de enero como un gesto de apoyo a los dos trabajadores afectados. "El hotel debió comunicarse conmigo primero. Es injusto. Yo voy a reconocerles el mes de trabajo de enero", expresó visiblemente molesto.

Notas relacionadas
Chorrillos endurece medidas por Año Nuevo y prohíbe acampar en sus playas: fija multas de S/2.800

Chorrillos endurece medidas por Año Nuevo y prohíbe acampar en sus playas: fija multas de S/2.800

LEER MÁS
¿Qué decir en Año Nuevo? Los mejores saludos para impresionar a tus seres queridos, amigos y colegas este 2026

¿Qué decir en Año Nuevo? Los mejores saludos para impresionar a tus seres queridos, amigos y colegas este 2026

LEER MÁS
Frases con imágenes para felicitar por Año Nuevo 2026: para compartir con familia y amigos por WhatsApp e Instagram

Frases con imágenes para felicitar por Año Nuevo 2026: para compartir con familia y amigos por WhatsApp e Instagram

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fallece tiktoker peruano Fernando Ramos 'Chaturry' y su hermana le dedica emotivo mensaje: "Me soltaste"

Fallece tiktoker peruano Fernando Ramos 'Chaturry' y su hermana le dedica emotivo mensaje: "Me soltaste"

LEER MÁS
Muere tiktoker peruano Kevin Autista y seguidores lo despiden con conmovedores mensajes: "Tu memoria nunca será olvidada"

Muere tiktoker peruano Kevin Autista y seguidores lo despiden con conmovedores mensajes: "Tu memoria nunca será olvidada"

LEER MÁS
Streamer peruana Payasita Zing es sorprendida en plena transmisión en vivo por fuerte sismo de 6,0 en Chimbote

Streamer peruana Payasita Zing es sorprendida en plena transmisión en vivo por fuerte sismo de 6,0 en Chimbote

LEER MÁS
Zein encara a Carlos Orozco por insinuar que estaría desesperado por generar ingresos en YouTube: "Plata ya tengo"

Zein encara a Carlos Orozco por insinuar que estaría desesperado por generar ingresos en YouTube: "Plata ya tengo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos diseñaron un aluminio 5 veces más resistente, más liviano y que tolera temperaturas extremas

Eddie Fleischman criticó demora de la FPF por no contratar a DT para la selección peruana: “Andorra tiene un equipo formado y Perú no”

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

Streamers

Fallece tiktoker peruano Fernando Ramos 'Chaturry' y su hermana le dedica emotivo mensaje: "Me soltaste"

Muere tiktoker peruano Kevin Autista y seguidores lo despiden con conmovedores mensajes: "Tu memoria nunca será olvidada"

Streamer peruana Payasita Zing es sorprendida en plena transmisión en vivo por fuerte sismo de 6,0 en Chimbote

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JEE declara inadmisible lista al Senado de Juntos por el Perú que incluye al hermano de Pedro Castillo y padre de Antauro Humala

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025