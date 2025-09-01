'La chilindrina' prendió las alertas en todo el mundo tras su último accidente en un teatro mexicano. Foto: Composición LR/Facebook/x

'La chilindrina' prendió las alertas en todo el mundo tras su último accidente en un teatro mexicano. Foto: Composición LR/Facebook/x

María Antonieta de las Nieves, actriz mexicana que da vida a la icónica ‘Chilindrina’, sufrió una fuerte caída en un teatro de su país. La figura de 78 años se encontraba subiendo unas escaleras cuando, de pronto, tropezó y terminó en el suelo.

El video del incidente se hizo viral en redes sociales, donde se muestra cómo algunos asistentes corren a auxiliar a la popular ‘Chili’. La situación generó gran preocupación entre sus millones de fans en todo el mundo, ya que la actriz había sido dada de alta recientemente tras ser hospitalizada de emergencia por un fuerte malestar.

La ‘Chilindrina’ sufre aparatosa caída a sus 78 años

La cuenta de X (antes Twitter) del usuario ‘La Tía Sandra’ compartió las imágenes de María Antonieta de las Nieves. En el clip se observa cómo, al subir las escaleras del teatro ‘Los insurgentes’ para ver el musical ‘Cabaret’, la actriz sufrió una caída. Tras el incidente, intentó ponerse de pie por su propia cuenta, pero al no lograrlo recibió la ayuda de los presentes.

Desde México informaron que la estrella de 'El chavo del 8' no requirió de atención médica especializada y que todo en un susto.

María Antonieta de las Nieves hospitalizada de emergencia

El lunes 25 de agosto de este año, María Antonieta de las Nieves fue hospitalizada de emergencia por presentar un fuerte malestar. Así lo anunció la revista TV Notas. “Últimamente, ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, indicaron desde el medio azteca.

Sin embargo, no pasó a mayores y la popular ‘Chilindrina’ se pronunció asegurando que solo se trató de una deshidratación que sufrió debido a la gira que tuvo en Perú por motivo de su circo

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, compartió la actriz, quien fue dada de alta.