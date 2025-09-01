HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Asesinan a diplomático de Indonesia en Lima
Asesinan a diplomático de Indonesia en Lima     Asesinan a diplomático de Indonesia en Lima     Asesinan a diplomático de Indonesia en Lima     
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     
Entretenimiento

‘La Chilindrina’ sufre fuerte caída en teatro de México tras haber sido hospitalizada de emergencia días atrás

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, recordada por su papel en ‘El chavo del 8’, tuvo un accidente en un teatro de su país mientras subía unas escaleras a sus 78 años.

'La chilindrina' prendió las alertas en todo el mundo tras su último accidente en un teatro mexicano. Foto: Composición LR/Facebook/x
'La chilindrina' prendió las alertas en todo el mundo tras su último accidente en un teatro mexicano. Foto: Composición LR/Facebook/x

María Antonieta de las Nieves, actriz mexicana que da vida a la icónica ‘Chilindrina’, sufrió una fuerte caída en un teatro de su país. La figura de 78 años se encontraba subiendo unas escaleras cuando, de pronto, tropezó y terminó en el suelo.

El video del incidente se hizo viral en redes sociales, donde se muestra cómo algunos asistentes corren a auxiliar a la popular ‘Chili’. La situación generó gran preocupación entre sus millones de fans en todo el mundo, ya que la actriz había sido dada de alta recientemente tras ser hospitalizada de emergencia por un fuerte malestar.

PUEDES VER: María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” es internada de emergencia a los 78 años

lr.pe

La ‘Chilindrina’ sufre aparatosa caída a sus 78 años  

La cuenta de X (antes Twitter) del usuario ‘La Tía Sandra’ compartió las imágenes de María Antonieta de las Nieves. En el clip se observa cómo, al subir las escaleras del teatro ‘Los insurgentes’ para ver el musical ‘Cabaret’, la actriz sufrió una caída. Tras el incidente, intentó ponerse de pie por su propia cuenta, pero al no lograrlo recibió la ayuda de los presentes.

Desde México informaron que la estrella de 'El chavo del 8' no requirió de atención médica especializada y que todo en un susto.

PUEDES VER: María Antonieta de las Nieves reaparece en América TV y fans reaccionan: "Nuestra Chilindrina"

lr.pe

María Antonieta de las Nieves hospitalizada de emergencia

El lunes 25 de agosto de este año, María Antonieta de las Nieves fue hospitalizada de emergencia por presentar un fuerte malestar. Así lo anunció la revista TV Notas. “Últimamente, ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, indicaron desde el medio azteca.

Sin embargo, no pasó a mayores y la popular ‘Chilindrina’ se pronunció asegurando que solo se trató de una deshidratación que sufrió debido a la gira que tuvo en Perú por motivo de su circo

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, compartió la actriz, quien fue dada de alta.  

Notas relacionadas
María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” es internada de emergencia a los 78 años

María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” es internada de emergencia a los 78 años

LEER MÁS
Circos en Lima 2025: Conoce las carpas que celebrarán el Día del Niño este fin de semana

Circos en Lima 2025: Conoce las carpas que celebrarán el Día del Niño este fin de semana

LEER MÁS
Ernesto Pimentel comparte emotivo encuentro entre Edgar Vivar y 'La Chilindrina': revelará video en ‘El reventonazo de la Chola’

Ernesto Pimentel comparte emotivo encuentro entre Edgar Vivar y 'La Chilindrina': revelará video en ‘El reventonazo de la Chola’

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rosario Sasieta revela la suma de dinero que Pamela López recibe ahora de Christian Cueva por asignación anticipada de alimentos

Rosario Sasieta revela la suma de dinero que Pamela López recibe ahora de Christian Cueva por asignación anticipada de alimentos

LEER MÁS
Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

LEER MÁS
‘Peluchín’ consternado tras notar extraño detalle en los rostros de Andrea San Martín y Yerko en concierto: “¿Qué le pasó en la cara?"

‘Peluchín’ consternado tras notar extraño detalle en los rostros de Andrea San Martín y Yerko en concierto: “¿Qué le pasó en la cara?"

LEER MÁS
Milena Zárate enfurece con su invitada por apretar el botón rojo tras insólita pregunta sobre Thamara Gómez: “¿No entiendo por qué presionaste?”

Milena Zárate enfurece con su invitada por apretar el botón rojo tras insólita pregunta sobre Thamara Gómez: “¿No entiendo por qué presionaste?”

LEER MÁS
Madre de ‘Cri Cri’ confiesa que devolvió a Jefferson Farfán la camioneta que le regaló a su hijo: “No somos materialistas”

Madre de ‘Cri Cri’ confiesa que devolvió a Jefferson Farfán la camioneta que le regaló a su hijo: “No somos materialistas”

LEER MÁS
Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Entretenimiento

‘Peluchín’ consternado tras notar extraño detalle en los rostros de Andrea San Martín y Yerko en concierto: “Qué fogosos”

‘Peluchín’ cometió infidencia y expuso el sueldo mensual de Christian Cueva en Ecuador tras polémica con Pamela López

Fifth Harmony se reúne en los escenarios tras 7 años de espera junto a los Jonas Brothers: Camila Cabello no participó

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota