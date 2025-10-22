Agua Marina pone en pausa todas sus presentaciones tras atentado: “No vamos a volver a los escenarios grandes”
El vocalista Lucho Granda anunció que la agrupación de cumbia decidió suspender todas sus presentaciones tras el atentado armado del que fueron víctimas durante su concierto en Chorrillos.
El ataque armado que interrumpió el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos sigue dejando huella en los integrantes de la orquesta. Tras el violento episodio que puso en riesgo la vida de varios miembros del grupo y de los asistentes, la emblemática agrupación de cumbia anunció su decisión de poner en pausa todos sus shows.
A través de un mensaje que sorprendió a sus seguidores, la orquesta piurana confirmó que no volverá a los escenarios grandes hasta nuevo aviso, priorizando la salud emocional y seguridad de cada uno de sus integrantes luego del traumático hecho.
Agua Marina anuncia retiro temporal de los escenarios
La noticia fue dada por Lucho Granda, vocalista de Agua Marina, quien utilizó sus redes sociales para dirigirse al público y explicar la decisión de poner en pausa las actividades musicales del grupo.
“Amigos, por el momento, creo que ya todos sabemos, no vamos a volver a los escenarios grandes. Muy triste porque la música es nuestra vida, corazón, motor y alimento diario de nosotros los músicos. Es muy triste tener que ausentarnos de los escenarios”, expresó el cantante.
En su mensaje, Granda también aprovechó en agradecer las muestras de cariño y preocupación que él y sus compañeros recibieron tras el atentado. Asimismo, adelantó que, mientras Agua Marina se mantiene en pausa, continuará ofreciendo presentaciones privadas como solista. Sin embargo, fue enfático en aclarar que ello no significaba su salida de la orquesta. “Yo sigo con ellos, solo estamos en stand by”, sostuvo.
Atentado en concierto de Agua Marina
Una feroz balacera interrumpió el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, realizado la noche del 8 de octubre. El ataque armado dejó cinco heridos, entre ellos dos integrantes clave del grupo: Luis y Manuel Quiroga, miembros de la familia fundadora de la orquesta.
De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú, varios sujetos dispararon directamente contra el escenario, provocando pánico entre el público y los músicos. Este atentado no solo encendió las alarmas en el sector musical, sino que volvió a poner en el foco a los Hermanos Quiroga, pilares fundamentales de una de las agrupaciones más queridas y representativas del país.