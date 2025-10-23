Latin Billboard 2025 hoy: hora, canal y cómo ver online la gala de los premios de la música latina

Este jueves 23 de octubre, el James L. Knight Center de Miami, Florida, se convertirá en el epicentro de la música latina con la esperada celebración de los Premios Billboard de la Música Latina 2025. La gala reunirá a las estrellas más influyentes de la industria para reconocer lo mejor del último año en distintos géneros, incluyendo pop, tropical, regional mexicano y ritmo urbano.

Los Latin Billboard 2025 contarán con la conducción de Elizabeth Gutiérrez, Goyo y Javier Poza, además de presentaciones musicales de artistas como Ozuna, Danny Ocean, Olga Tañón, Laura Pausini, Morat y Peso Pluma. Entre los homenajes más esperados destacan los reconocimientos a Bad Bunny como Artista Latino del Siglo 21, Laura Pausini con el Premio Billboard Ícono, Elvis Crespo con el Premio Salón de la Fama y Peso Pluma con el Premio Vanguardia.

¿A qué hora ver los Latin Billboard 2025 online?

La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 comenzará a las 8:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos) y será transmitida en vivo para toda América Latina y Estados Unidos. A continuación, los horarios por país para seguir la gala:

Latin Billboard 2025 en Perú, Colombia y Ecuador: jueves 23 de octubre a las 7:00 p. m.

Latin Billboard 2025 en Chile, Bolivia, Venezuela y República Dominicana: jueves 23 de octubre a las 8:00 p. m.

Latin Billboard 2025 en Argentina, Uruguay y Paraguay: jueves 23 de octubre a las 9:00 p. m.

Latin Billboard 2025 en México y Centroamérica: jueves 23 de octubre a las 6:00 p. m.

Latin Billboard 2025 en Estados Unidos (ET): jueves 23 de octubre a las 8:00 p. m.

¿Dónde y cómo ver los Premios Latin Billboard 2025?

La gala será transmitida en vivo por Telemundo en Estados Unidos y por Telemundo Internacional en América Latina y el Caribe. Además, los espectadores podrán disfrutar del evento online a través de las plataformas Peacock y la app de Telemundo, donde se emitirá en simultáneo con la transmisión televisiva.

Canales y plataformas oficiales: