Arturo Álvarez aseguró que logró firmar la paz con su hermano Carlos Álvarez e incluso compartieron un grato momento familiar durante la Navidad, luego de varios episodios de tensión que se hicieron públicos meses atrás. Además, el popular 'Cheverengue' hizo hincapié en que la reconciliación es autentica.

El humorista relató que la Navidad fue clave para que se diera el reencuentro entre ambos, ya que pudo compartir las fiestas junto a su hermano y otros miembros de su familia, en un ambiente de unión y tranquilidad.

Los hermanos Arturo y Carlos Álvarez se reconcilian

En declaraciones para Trome aseguró: “La Navidad ha sido muy buena, estuve con mis hermanos y mi familia, ha servido para seguir muy unidos y disfrutar. La reconciliación con mi hermano Carlos es verdadera y seguimos caminando juntos”.

Además de referirse a su situación familiar, Arturo Álvarez adelantó que está trabajando en nuevos retos profesionales para el 2026. En esa línea, señaló que espera liderar un programa de imitaciones y concursos a través de redes sociales. “Este 2025 lo he cerrado muy bien, con mucho trabajo, gracias a Dios, y ahora se vienen muchos proyectos para las plataformas digitales”, agregó.

¿Por qué estaban peleados Carlos y Arturo Álvarez?

Carlos y Arturo Álvarez son dos de las figuras más emblemáticas del humor en la televisión peruana; sin embargo, su relación ha estado marcada por conflictos personales. El quiebre más reciente se hizo público cuando Arturo cuestionó duramente la campaña presidencial de su hermano.

"El floro acá no vale, vale el corazón, las buenas intenciones y la capacidad que tengas para ello. Muchos lamentablemente votan porque como es un gran artista, debe ser presidente (…) Carlos es un trome en la imitación, entonces ojo con lo que voy a decir, es muy trome, pero es hora de quitarle la careta”, declaró.