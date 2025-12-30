HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 30 de diciembre | LR+ Noticias

Espectáculos

Arturo Álvarez asegura que reconciliación Carlos Álvarez es real: “Seguimos caminando juntos”

Arturo Álvarez confirmó que la reconciliación con Carlos Álvarez es auténtica. El quiebre más reciente se hizo público cuando el popular 'Cheverengue' cuestionó duramente la campaña presidencial de su hermano. 

Carlos y Arturo Álvarez se reconcilian Foto: Composición LR
Carlos y Arturo Álvarez se reconcilian Foto: Composición LR

Arturo Álvarez aseguró que logró firmar la paz con su hermano Carlos Álvarez e incluso compartieron un grato momento familiar durante la Navidad, luego de varios episodios de tensión que se hicieron públicos meses atrás. Además, el popular 'Cheverengue' hizo hincapié en que la reconciliación es autentica.

El humorista relató que la Navidad fue clave para que se diera el reencuentro entre ambos, ya que pudo compartir las fiestas junto a su hermano y otros miembros de su familia, en un ambiente de unión y tranquilidad.

TE RECOMENDAMOS

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Carlos Álvarez se retira de la comedia para dedicarse a postular a la presidencia del Perú, pero no descarta reencuentro con Jorge Benavides

lr.pe

Los hermanos Arturo y Carlos Álvarez se reconcilian

En declaraciones para Trome aseguró: “La Navidad ha sido muy buena, estuve con mis hermanos y mi familia, ha servido para seguir muy unidos y disfrutar. La reconciliación con mi hermano Carlos es verdadera y seguimos caminando juntos”.

Además de referirse a su situación familiar, Arturo Álvarez adelantó que está trabajando en nuevos retos profesionales para el 2026. En esa línea, señaló que espera liderar un programa de imitaciones y concursos a través de redes sociales. “Este 2025 lo he cerrado muy bien, con mucho trabajo, gracias a Dios, y ahora se vienen muchos proyectos para las plataformas digitales”, agregó.

PUEDES VER: Sale a la luz el escándalo que separó a los hermanos Carlos y Arturo Álvarez: amenazas, desplantes y tensión familiar

lr.pe

¿Por qué estaban peleados Carlos y Arturo Álvarez?

Carlos y Arturo Álvarez son dos de las figuras más emblemáticas del humor en la televisión peruana; sin embargo, su relación ha estado marcada por conflictos personales. El quiebre más reciente se hizo público cuando Arturo cuestionó duramente la campaña presidencial de su hermano.

"El floro acá no vale, vale el corazón, las buenas intenciones y la capacidad que tengas para ello. Muchos lamentablemente votan porque como es un gran artista, debe ser presidente (…) Carlos es un trome en la imitación, entonces ojo con lo que voy a decir, es muy trome, pero es hora de quitarle la careta”, declaró.

Notas relacionadas
Sale a la luz el escándalo que separó a los hermanos Carlos y Arturo Álvarez: amenazas, desplantes y tensión familiar

Sale a la luz el escándalo que separó a los hermanos Carlos y Arturo Álvarez: amenazas, desplantes y tensión familiar

LEER MÁS
Carlos Álvarez quiso evitar entrevista a su hermano Arturo con Magaly Medina: "Me pareció un golpe muy bajo"

Carlos Álvarez quiso evitar entrevista a su hermano Arturo con Magaly Medina: "Me pareció un golpe muy bajo"

LEER MÁS
Arturo Álvarez llama "soberbio" a Carlos Álvarez y expone por qué no son unidos: "Es un cascarrabias"

Arturo Álvarez llama "soberbio" a Carlos Álvarez y expone por qué no son unidos: "Es un cascarrabias"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresaria Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

Empresaria Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

LEER MÁS
Hija menor de Jaime Bayly y Sandra Masías se casa en íntima ceremonia y comparte tierno momento con sus padres: "Salud por nosotros"

Hija menor de Jaime Bayly y Sandra Masías se casa en íntima ceremonia y comparte tierno momento con sus padres: "Salud por nosotros"

LEER MÁS
¿Quién es Malory Vargas, la modelo que se robó el corazón de Liliana Castro Mannarelli?

¿Quién es Malory Vargas, la modelo que se robó el corazón de Liliana Castro Mannarelli?

LEER MÁS
Samahara Lobatón insiste en vender su cuenta de Instagram con miles de seguidores: "Lista para ser transferida"

Samahara Lobatón insiste en vender su cuenta de Instagram con miles de seguidores: "Lista para ser transferida"

LEER MÁS
Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

LEER MÁS
Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela su primer pensamiento tras ser diagnosticado con leucemia: “Lo único que pasaba por mi mente”

Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela su primer pensamiento tras ser diagnosticado con leucemia: “Lo único que pasaba por mi mente”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Presentan dos nuevas tachas contra Mario Vizcarra para excluirlo de las Elecciones 2026

Científicos diseñaron un aluminio 5 veces más resistente, más liviano y que tolera temperaturas extremas

Trasladan a Ecuador a alias ‘El Gerente’, líder guerrillero capturado en Emiratos por el asesinato de 11 militares

Espectáculos

Empresaria Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

Samahara Lobatón insiste en vender su cuenta de Instagram con miles de seguidores: "Lista para ser transferida"

Salsero Alberto Cotrina responde a rumores que lo vinculan como padre de la bebé de Darinka Ramírez: “Mi esposa lo tomó relax”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presentan dos nuevas tachas contra Mario Vizcarra para excluirlo de las Elecciones 2026

Ante leyes del Congreso, Suprema dicta reglas de shock en casos emblemáticos

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025