Al parecer, Adriana Campos Salazar nunca se imaginó que durante su viaje a España tendría una mala experiencia al intentar ingresar a la azotea de un edificio para tomarse algunas fotografías. La actriz de ‘Al fondo hay sitio’ brindó detalles de su relato en su cuenta de Instagram: “Les cuento mi fracaso de hoy”.

Como se sabe, Adriana Campos Salazar logró destacar en la última temporada de ‘Al fondo hay sitio’ con su personaje de ‘Maripaz’, la hija de ‘Tito’. La joven ha logrado ganarse el cariño del público, pues su personaje pasó a ser uno de los más importantes de la serie.

¿Qué reveló la joven actriz?

Actualmente, Adriana Campos Salazar se encuentra en España, por lo que no dudó en utilizar sus redes sociales para mostrar cada actividad que realiza en sus vacaciones. Sin embargo, también aprovechó para revelar en sus historias de Instagram lo que sucedió cuando intentó subir a un conocido ‘rooftop’ para tomarse algunas fotos.

“Les cuento mi fracaso de hoy”, señaló al inicio para luego relatar que quiso ir a lo alto de un edificio ubicado al frente de la Basílica de la Sagrada Familia para tomarse fotografías.

No obstante, la joven actriz de ‘Al fondo hay sitio’ se llevó una sorpresa al darse cuenta de que no la dejaron ingresar porque no había realizado una reserva con anticipación. “Me habían dicho que se tenía que hacer reserva, pero yo dije: ‘mira, vamos con fe’, porque vi un comentario que decía que había entrado sin reserva normal y un montón también”, añadió sobre su experiencia.

¿En qué terminó la anécdota?

Según el relato que brindó en sus historias de Instagram, Adriana Campos Salazar estaba muy emocionada por obtener lindas fotos en dicho local, pero reveló que sus esfuerzos fueron en vano. Ante ello, la actriz de ‘Al fondo hay sitio’ tomó la decisión de hacer la reserva correspondiente para evitar que le vuelvan a negar la entrada.

“Fuimos, me puse mi conjunto, súper bella yo, para tomarme mi foto con mi Benito y me dijeron: ‘tienes que hacer reserva de dos días’. Entonces, vamos a reservar para ir otro día y ya verán mis fotos todas glamurosas”, sentenció al finalizar su anécdota.