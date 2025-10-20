El Miss Grand International 2025 llegó a su din con emociones encontradas entre las participantes. Flavia López, representante peruana en el certamen, no logró clasificar al Top 22, pero se robó la atención del público internacional durante toda la competencia.

Como se recuerda, la modelo sufrió un accidente pocos días antes de la final, realizada en Tailandia, lo que la llevó a continuar su participación con la pierna vendada y, en algunas actividades, incluso en silla de ruedas. A pesar de la adversidad y su posterior eliminación, Flavia agradeció el apoyo recibido y destacó el cariño de sus seguidores tras la coronación de Filipinas como ganadora.

Flavia López se pronuncia tras no clasificar al Top del Miss Grand

Tras finalizar el certamen, la modelo peruana fue abordada por las cámaras de ‘Los Cuchosos’ para compartir sus primeras impresiones. Con la voz emocionada, reconoció que no esperaba quedar fuera del Top 22, ya que se había preparado intensamente para representar al país.

“La verdad estoy sorprendida, un poco en shock todavía. No es el resultado que quizás esperaba y ustedes tampoco esperaban, pero igual estoy feliz porque sé que he entregado todo de mí, he entregado lo mejor, y eso se ha visto reflejado con el cariño que he recibido de la gente aquí, en mi país y en los demás países”, declaró.

No obstante, López recalcó el apoyo que recibió de sus seguidores en todo el mundo, incluido Perú. Finalmente, aseguró que esta experiencia marca solo el inicio de su carrera.

“Esto no es el final, sino el comienzo de algo bonito para mí, de algo nuevo, una nueva etapa de la cual estoy muy orgullosa. Los amo, Perú. Los amo, los amo, los amo. Gracias por todo su apoyo”, añadió la modelo de 20 años.

¿Quién ganó el Miss Grand International 2025?

Filipinas logró el primer back to back en la historia del Miss Grand International, ya que la corona se quedó nuevamente en el país asiático. Emma Tiglao fue anunciada como la flamante ganadora de esta edición, en medio de la emoción y sorpresa del público.

La modelo recibió la corona de manos de su compatriota Christine Opiaza, tras superar a la representante de Tailandia, quien quedó como primera finalista. Entre lágrimas, Tiglao realizó su primera pasarela como reina mientras las demás participantes aplaudían y celebraban el nuevo triunfo para Filipinas.