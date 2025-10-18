La noche del 18 de octubre de 2025 quedará grabada en la historia del Miss Grand International 2025. Desde Bangkok, Tailandia, Emma Mary Tiglao fue coronada como la nueva reina del certamen de belleza, sucediendo a su compatriota Christine Opiaza. Con ello, logra no solo el primer back to back o doble triunfo consecutivo para Filipinas, sino también en toda la historia de la competencia. La ovación del público no solo celebró su victoria, sino también el peso simbólico de una representante que ha construido su carrera con constancia, preparación y una voz clara frente a los temas que importan.

Tiglao no es una desconocida en el mundo del espectáculo filipino. Su rostro ha sido habitual en la televisión, en pasarelas y en concursos de belleza desde hace más de una década. Pero detrás de la corona hay una historia de disciplina, reinvención y compromiso social que la ha llevado a convertirse en una de las figuras más respetadas de su generación.

De Pampanga al escenario internacional: la historia de Emma Tiglao

Emma Mary Francisco Tiglao nació el 8 de diciembre de 1994 en Pampanga, una provincia al norte de Manila. Desde joven mostró interés por el modelaje y la comunicación, lo que la llevó a estudiar periodismo y a abrirse paso como presentadora de televisión. Su presencia en pantalla, marcada por una dicción impecable y una actitud cercana, le permitió consolidarse como conductora de noticias y eventos en Filipinas.

Su incursión en los certámenes de belleza comenzó temprano, en 2012, pero fue en 2019 cuando alcanzó gran notoriedad al ser coronada Miss Filipinas Intercontinental. Ese mismo año representó a su país en el Miss Intercontinental, donde se ubicó entre las 20 mejores finalistas. Aquella experiencia no solo le dio visibilidad internacional, sino que también reforzó su compromiso con causas como la educación, la salud mental y el empoderamiento de las mujeres.

Anunciaron a la ganadora del Miss Grand International 2025. Foto: captura GRANDTV

Emma Tiglao es la nueva Miss Grand International 2025

En la gala final del Miss Grand International 2025, Tiglao no solo deslumbró con su elegancia, sino también con su capacidad para abordar temas complejos. Durante la última ronda del top 5, se le consultó sobre las sanciones que podrían ayudar a desmantelar las redes de estafadores en línea, vinculadas a la trata de personas. Su reflexión final fue clara y contundente: "Espero que algún día vivamos en un mundo pacífico donde nadie tenga que engañar para sobrevivir".

Con esas palabras, Emma Tiglao selló una participación impecable que la llevó a recibir la corona de manos de Christine Opiaza y ser ovacionada por sus otros compatriotas, quienes cantaron con orgullo su himno nacional. Su victoria no solo representa un logro personal, sino también un momento histórico para Filipinas, que se consagra como el primer país que recibe dos títulos consecutivos en el certamen de belleza.