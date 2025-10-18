HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros hoy?
Entretenimiento

Flavia López queda fuera del Miss Grand International 2025: peruana no pasa al top 22 del certamen de belleza

La modelo trujillana Flavia López no logró avanzar a la siguiente etapa del Miss Grand International 2025. Concurso de belleza se celebra en vivo hoy en Tailandia.

Flavia López en final del Miss Grand International 2025. Foto: captura GRANDTV
Flavia López en final del Miss Grand International 2025. Foto: captura GRANDTV

La modelo Flavia López, representante de Perú, no logró ingresar al top 22 del Miss Grand International este sábado 18 de octubre y se quedó fuera de la competencia. El evento se celebra en vivo desde Bangkok, Tailandia.

Noticia en desarrollo...

