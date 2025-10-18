Flavia López queda fuera del Miss Grand International 2025: peruana no pasa al top 22 del certamen de belleza
La modelo trujillana Flavia López no logró avanzar a la siguiente etapa del Miss Grand International 2025. Concurso de belleza se celebra en vivo hoy en Tailandia.
- Miss Grand International 2025: ¿cuándo es, a qué hora y dónde ver la participación de Flavia López?
- ¿Quién es Flavia López? Conoce a la representante de Perú en el Miss Grand International 2025
Flavia López en final del Miss Grand International 2025. Foto: captura GRANDTV
La modelo Flavia López, representante de Perú, no logró ingresar al top 22 del Miss Grand International este sábado 18 de octubre y se quedó fuera de la competencia. El evento se celebra en vivo desde Bangkok, Tailandia.
Noticia en desarrollo...