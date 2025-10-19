HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Aldo Miyashiro revela la verdadera razón por la que Willax suspendió su programa tras la marcha del 15 de octubre: "Hubo malestar"

El conductor Aldo Miyashiro no se quedó callado y expuso las verdaderas razones por las que Willax decidió no emitir su programa 'Habla Chino', luego de su participación en la marcha del 15 de octubre.

Aldo Miyashiro no sabe si continuará en Willax. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/TikTok
Aldo Miyashiro no sabe si continuará en Willax. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/TikTok

Durante una transmisión en vivo en TikTok junto al periodista de investigación Suriel Chacón, Aldo Miyashiro rompió su silencio sobre la suspensión temporal de su programa 'Habla Chino', emitido por Willax Televisión. El conductor confirmó que su asistencia a la marcha del 15 de octubre provocó un malestar interno en el canal, lo que derivó en que su espacio no saliera al aire los días 15, 16 y 17 de octubre.

Miyashiro detalló que el directorio de Willax definirá el futuro del programa el próximo lunes 20 de octubre, y explicó que la decisión de pausar las emisiones fue tomada de manera consensuada. “Hubo un malestar en el canal y se llegó a un acuerdo para no salir al aire”, expresó durante la conversación en vivo.

Aldo Miyashiro y Emilram Cossío reviven a 'Caradura' y 'El Nene' de la serie 'Misterio' en emotivo reencuento

Aldo Miyashiro revela malestar de Willax por su participación en marcha

La actual pareja de Gía Rosalino explicó que su presencia en la marcha del 15 de octubre causó incomodidad en la gerencia de Willax, debido a la alta exposición mediática que tuvo en diversos medios de comunicación durante la manifestación. “Yo voy a la marcha, declaro para cinco o seis medios televisivos, streaming y diarios también. Entonces, hablé con todos, y cuando en la noche las cosas se comenzaron a calentar un poco más, hubo un malestar en el canal”, relató el conductor.

Según su testimonio, fueron miembros del equipo de producción quienes lo alertaron sobre la tensión que se vivía internamente por su participación en la protesta. “Yo no he marchado con los que ellos han combatido. No he marchado con terroristas. He ido como ciudadano, ejerciendo mi derecho a expresarme”, afirmó con contundencia.

El presentador señaló que su intención fue expresar su opinión como ciudadano y no generar controversia dentro de la televisora. “Imagino que ese malestar generó nervios por lo que yo iba a decir en el programa, porque esa noche tenía una entrevista y un VTR de la marcha”, añadió, dejando entrever que la decisión de suspender temporalmente el programa fue una medida preventiva de la gerencia.

Aldo Miyashiro cuenta cómo es el vínculo entre sus hijos con Érika Villalobos y su novia Gia Rosalino: 'Se quieren'

Aldo Miyashiro y Willax llegaron a un acuerdo para que no salga al aire

En el mismo diálogo con Chacón, Aldo Miyashiro aclaró que la pausa de 'Habla Chino' fue producto de una conversación directa con la administración de Willax. Tras conocer el descontento, se reunió con el gerente general del canal para discutir el tema y evitar malentendidos. “Al día siguiente tuve una reunión con el gerente general. Le dije: ‘Si en una de mis declaraciones he faltado al contrato o he insultado a alguien, tú me avisas y no hay problema’”, relató.

El conductor enfatizó que no se trató de una sanción formal, sino de una medida consensuada para calmar el ambiente interno. “Si genera tanto malestar, se llegó a un acuerdo para no salir al aire”, puntualizó.

Hasta el momento, 'Habla Chino' continúa fuera de la programación de Willax, y la decisión final sobre su retorno dependerá del directorio, que sesionará el próximo lunes 20 de octubre. Los seguidores del espacio esperan la resolución oficial y la posible reaparición de Miyashiro en la pantalla chica.

