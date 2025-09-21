Oscar Junior Custodio se quiebra al enterarse que su perrito se ha perdido. | Foto: Composición LR/Kick.

Oscar Junior Custodio se quiebra al enterarse que su perrito se ha perdido. | Foto: Composición LR/Kick.

Óscar Junior Custodio, heredero de 'La Bella Luz', ha preocupado a todos sus fans luego que se quiebre al borde de las lágrimas al enterarse de que su perrito se ha desaparecido. Durante un live para su cuenta de Kick, Oscar Junior recibió una llamada donde se escucha decir que su querida mascota se perdió luego de salir detrás de un familiar.

"Pero por qué no me avisan", comentó el joven muy preocupado. El perrito se habría perdido desde las 1 p. m., de este domingo 21 de septiembre. Muy preocupado por su mascota, el hijo del fundador de La Bella Luz no pudo aguantar la noticia y se quebró en vivo.

Heredero de La Bella Luz ofrece recompensa para encontrar a su mascota

Durante un en vivo a través de su cuenta en Kick, Oscar Junior, conmocionó a su público debido a que rompió en llanto y pidió ayuda para poder encontrar a su mascota. "Gente disculpen por esto. Quiero por favor que me ayuden a encontrar a mi perro. Por favor, si lo han visto por ahí".

Asimismo, a través de cuenta oficial en Instagram, el joven cantante realizó un post donde se observa la fotografía de su perrito y ofrece recompensa para quienes lo encuentren. La mascota se perdió en la urbanización Venecia, cerca de la avenida Universitaria y Avenida San Felipe.

