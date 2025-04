Javier Masías se defiende de las críticas tras polémico comentario sobre Semana Santa: “Respeten”

El crítico gastronómico y jurado del reality ‘El gran chef: famosos’, Javier Masías, viene generando controversia tras publicar un comentario que muchos consideraron ofensivo en plena Semana Santa. Desde su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde tiene más de 35 mil seguidores, escribió: “Gracias por no existir y dejarme Lima para mí solito”.

El mensaje, publicado el jueves 17 de abril, fue interpretado por muchos usuarios como una burla hacia los creyentes y las tradiciones religiosas. Las críticas no tardaron en llegar: “¿Javier, eres ateo? Qué decepción”, “Nadie te preguntó, ojalá te muerdas esa lengua”, y “No entiendo tu falta de respeto con las personas que creen en la Iglesia católica”, fueron algunos de los comentarios que recibió el jurado del programa de cocina.

Ante la ola de reacciones, Masías, quien se ha declarado abiertamente ateo en varias ocasiones, no se quedó callado y decidió responder a quienes lo atacaban.

Javier Masías aclara que su mensaje no tiene que ver con Dios

Javier Masías, de 45 años, aclaró en una nueva publicación que su mensaje no tenía nada que ver con cuestionar la existencia de Dios, sino con la tranquilidad que se vive en Lima durante este feriado largo, cuando muchos limeños aprovechan para salir de la ciudad.

“Digo ‘gracias por no existir’ y algunos creyentes asumen que hablo de Dios. Lo que quise decir no es que Dios no exista, por más que lo piense, sino que agradezco a toda la gente que sale de Lima y deja la ciudad más habitable. Peléense solitos, por favor. Y respeten, gracias”, explicó el crítico gastronómico, poniendo fin a la controversia generada por su comentario, en el que aclaró que no tenía intención de ofender a los creyentes.

Javier Masías aclaró que en ningún momento se refirió si Dios existe o no. Foto: X.

¿A qué se dedicaba Javier Masías antes de ser jurado de ‘EGCF’?

Javier Masías, antes de hacerse conocido en la televisión, comenzó su carrera como periodista gastronómico, aunque sus primeros pasos los dio en el mundo de la moda. Con el tiempo, su amor por la cocina lo impulsó a escribir sobre gastronomía, y en 2016 publicó 'Bitute: el sabor de Lima', un libro junto al chef Gastón Acurio, que consolidó su nombre en este ámbito.

Aunque su incursión en el periodismo gastronómico fue exitosa, Masías pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión era la cocina. “Estaba en un país lleno de sabor y tenía la oportunidad de contar sus historias”, comentó en una entrevista. Además de su carrera como crítico, también se aventuró en el mundo empresarial con la apertura de la librería Babel en Barranco en 2016, aunque este proyecto no perduró mucho tiempo.