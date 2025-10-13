La mayoría de chicos realitys, cuando abandonan programa como ‘Esto es Guerra’ o ‘Combate’, suelen convertirse en influencers y viajar por todo mundo, o, en el peor de los casos, desaparecer de la pantalla. Pero con Duilio Vallebuona la historia fue totalmente distinta.

El modelo y extenista profesional decidió alejarse de la televisión tras haberse convertido en una de las figuras más populares de ‘EEG’, para dedicarse desde cero a un emprendimiento que siempre tuvo en mente: la venta de cuyes.

Duilio Vallebuona abandonó ‘EEG’ para dedicarse a la venta de cuyes

Duilio Vallebuona fue una de las caras más populares de ‘Esto es guerra’. Mantuvo una relación con Michela Elías y protagonizó un recordado ampay con Samantha Batallanos, exreina de belleza. Sin embargo, en 2020, decidió dejar el reality para enfocarse en sus estudios de Administración de Empresas y, posteriormente, inaugurar su propio negocio de crianza y venta de cuyes.

A través de sus redes sociales, el exchico reality muestra sus modernas granjas ubicadas en Mala, al sur de Lima, donde comparte consejos sobre el cuidado de estos animalitos, desde la temperatura ideal hasta la limpieza adecuada. Comenzó su negocio con 500 cuyes y, actualmente, su producción ha crecido considerablemente.

En una entrevista con La República a inicios de 2024, Duilio Vallebueona reconoció que todavía no gana lo mismo que percibía en ‘Esto es Guerra’, pero aseguró sentirse confiado en que su emprendimiento superará pronto esos ingresos. Además, confirmó que su etapa en los realities ya quedó atrás.

Duilio Vallebueona denunció el robo de 300 de sus cuyes

El 28 de junio del año pasado, Duilio Vallbueona comunicó una lamentable noticia: denunció el robo de 300 cuyes de su granja en Mala, valorizados en más de S/20.000, además del asesinato de sus dos perros guardianes, quienes fueron envenenados por los delincuentes.

El exchico reality compartió un video en sus redes sociales completamente afectado, pues estaba dolido por la pérdida de sus canes, Tanque y Laila. Asimismo, expresó su desconcierto, ya que su granja contaba con cerco eléctrico, cámaras de seguridad y guardias armados, por lo que no entendía cómo lograron ingresar los ladrones.