HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     
Espectáculos

Exchico reality abandonó la TV para vender cuyes y asegura que ganará más dinero que en ‘Esto es Guerra’

Modelo peruano y exintegrante de ‘Esto es Guerra’ protagonizó ampay con una polémica reina de belleza, pero dejó atrás los escándalos para dedicarse de lleno a vender cuyes.  

El también extenista profesional cuenta con 33 años. Foto: Composición LR/Instagram/Andina.
El también extenista profesional cuenta con 33 años. Foto: Composición LR/Instagram/Andina.

La mayoría de chicos realitys, cuando abandonan programa como ‘Esto es Guerra’ o ‘Combate’, suelen convertirse en influencers y viajar por todo mundo, o, en el peor de los casos, desaparecer de la pantalla. Pero con Duilio Vallebuona la historia fue totalmente distinta.

El modelo y extenista profesional decidió alejarse de la televisión tras haberse convertido en una de las figuras más populares de ‘EEG’, para dedicarse desde cero a un emprendimiento que siempre tuvo en mente: la venta de cuyes.

TE RECOMENDAMOS

LA CONEXIÓN ESPIRITUAL ENTRE HUMANOS Y ANIMALES, CON JHAN SANDOVAL Y BÁRBARA QUIROZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

lr.pe

Duilio Vallebuona abandonó ‘EEG’ para dedicarse a la venta de cuyes

Duilio Vallebuona fue una de las caras más populares de ‘Esto es guerra’. Mantuvo una relación con Michela Elías y protagonizó un recordado ampay con Samantha Batallanos, exreina de belleza. Sin embargo, en 2020, decidió dejar el reality para enfocarse en sus estudios de Administración de Empresas y, posteriormente, inaugurar su propio negocio de crianza y venta de cuyes.

A través de sus redes sociales, el exchico reality muestra sus modernas granjas ubicadas en Mala, al sur de Lima, donde comparte consejos sobre el cuidado de estos animalitos, desde la temperatura ideal hasta la limpieza adecuada. Comenzó su negocio con 500 cuyes y, actualmente, su producción ha crecido considerablemente.

En una entrevista con La República a inicios de 2024, Duilio Vallebueona reconoció que todavía no gana lo mismo que percibía en ‘Esto es Guerra’, pero aseguró sentirse confiado en que su emprendimiento superará pronto esos ingresos. Además, confirmó que su etapa en los realities ya quedó atrás.

PUEDES VER: De 'Esto es guerra' a Europa: exchica reality, que estuvo vinculada a Jefferson Farfán, ahora presume su vida de lujos

lr.pe

Duilio Vallebueona denunció el robo de 300 de sus cuyes

El 28 de junio del año pasado, Duilio Vallbueona comunicó una lamentable noticia: denunció el robo de 300 cuyes de su granja en Mala, valorizados en más de S/20.000, además del asesinato de sus dos perros guardianes, quienes fueron envenenados por los delincuentes.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

El exchico reality compartió un video en sus redes sociales completamente afectado, pues estaba dolido por la pérdida de sus canes, Tanque y Laila. Asimismo, expresó su desconcierto, ya que su granja contaba con cerco eléctrico, cámaras de seguridad y guardias armados, por lo que no entendía cómo lograron ingresar los ladrones.

Notas relacionadas
Duilio Vallebuona LAMENTA trágica muerte de su perro a manos de ladrones que robaron su granja: "Me siento impotente"

Duilio Vallebuona LAMENTA trágica muerte de su perro a manos de ladrones que robaron su granja: "Me siento impotente"

LEER MÁS
¿Vender cuyes en Perú es más rentable que un sueldo de 'Esto es guerra'? Duilio Vallebuona se sincera

¿Vender cuyes en Perú es más rentable que un sueldo de 'Esto es guerra'? Duilio Vallebuona se sincera

LEER MÁS
¿Cuál es el impensado negocio al que se dedica Duilio Vallebuona, exintegrante de 'Esto es guerra'?

¿Cuál es el impensado negocio al que se dedica Duilio Vallebuona, exintegrante de 'Esto es guerra'?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hugo García e Isabela Ladera oficializan su relación y venezolana confiesa como la conquistó: “Lo que se ve no se pregunta”

Hugo García e Isabela Ladera oficializan su relación y venezolana confiesa como la conquistó: “Lo que se ve no se pregunta”

LEER MÁS
María Pía Copello se retracta y ya no asistirá a la gran marcha nacional del 15 de octubre: "Hoy la situación es otra"

María Pía Copello se retracta y ya no asistirá a la gran marcha nacional del 15 de octubre: "Hoy la situación es otra"

LEER MÁS
Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra empresario: "Habrá que responderle"

Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra empresario: "Habrá que responderle"

LEER MÁS
Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

Raphael de 'Yo Soy' responde por primera vez al imitador de José José tras exponer su actitud distante: "A mí me han inculcado valores"

LEER MÁS
Maju Mantilla se defiende de acusaciones de Gustavo Salcedo y abogado: "Nunca le falté a mis hijos"

Maju Mantilla se defiende de acusaciones de Gustavo Salcedo y abogado: "Nunca le falté a mis hijos"

LEER MÁS
Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 13 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

Bonos Activos esto se sabe HOY, 13 de octubre: Bono de Guerra vía Sistema Patria y próximos subsidios de Nicolás Maduro con aumento

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Espectáculos

El conmovedor reencuentro entre Youna y su hija con Samahara Lobatón en Estados Unidos por su cumpleaños: "Mi reina hermosa"

Hija de Cindy Marino logra superar dura prueba y su madre confiesa en qué trabajará: “Tantas noches estudiando”

Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra empresario: "Habrá que responderle"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025