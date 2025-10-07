HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

El futbolista Edison Flores habría olvidado a Ana Siucho, con Antonella Martorell, una joven de 28 años nacida en Tacna. Descubre aquí más sobre su vida, su profesión y a qué se dedica.

Edison Flores fue captado con joven de 28 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/ATV
Edison Flores fue captado con joven de 28 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/ATV

Tras varios meses de especulaciones sobre la separación de Edison Flores y Ana Siucho, el delantero de Universitario de Deportes vuelve al centro de la atención mediática. Esta vez, las cámaras del programa 'Magaly TV, la firme' captaron al popular 'Orejitas' compartiendo una noche con la influencer Antonella Martorell, en lo que parecería ser el inicio de una nueva etapa en la vida del deportista.

Las imágenes, emitidas el 6 de octubre, muestran a Flores con la joven tacneña de 28 años, con quien habría compartido una cena junto a sus amistades, para luego ingresar —cada uno en su vehículo— al condominio donde reside el futbolista de 31 años.

Madre de Edison Flores rompe en llanto al recordar ruptura de su futbolista con Ana Siucho: 'Lo veía mal (...) no veía a mis nietas'

lr.pe

Edison Flores: ¿quién es la joven ampayada con el futbolista?

Antonella Martorell es una joven profesional del marketing originaria de Tacna, que ha comenzado a captar la atención del público tras su cercanía con Edison Flores. Aunque su nombre era desconocido para la mayoría hasta hace pocos días, sus redes sociales revelan una vida activa vinculada al mundo del deporte, la moda y los eventos sociales.

Antonella Martorell se graduó en marzo de 2020. Foto: Instagram

Antonella Martorell se graduó en marzo de 2020. Foto: Instagram

En su cuenta oficial de Instagram, la joven de 28 años muestra sus viajes, su afición al deporte como el tenis y también se luce como imagen de algunas marcas reconocidas. Asimismo, en diversas publicaciones, se luce con sus amistades más cercanas y en algunos posts, Edison Flores no dudó en dejar su 'me gusta', desatando todo tipo de especulaciones.

De acuerdo con el informe difundido por 'Magaly TV, la firme', Martorell habría mantenido contacto frecuente con el entorno del jugador desde hace un tiempo. No solo se le ha visto compartir momentos con amigos cercanos de Flores, sino que también ha sido captada en reuniones privadas, como la cena del pasado 5 de octubre, en la que ambos coincidieron antes de dirigirse al domicilio del jugador pasadas las 11 de la noche.

Ana Siucho comparte conmovedor mensaje en medio de las revelaciones de Edison Flores sobre su separación: 'Ojalá la vida sea más bonita'

lr.pe

Antonella Martorell se luce en el Monumental y con camiseta de Edison Flores

Un detalle que no ha pasado desapercibido es la presencia de Antonella Martorell en el estadio Monumental, especialmente en zonas VIP reservadas para familiares y allegados de los jugadores. En más de una ocasión, la joven ha sido vista luciendo con orgullo la camiseta de Universitario de Deportes con el número que lleva Edison Flores, gesto que ha incrementado las sospechas sobre una posible relación más allá de la amistad.

Antonella Martorell con la camiseta de Edison Flores. Foto: Instagram

Antonella Martorell con la camiseta de Edison Flores. Foto: Instagram

En sus redes sociales, Martorell también ha compartido fotos vistiendo la camiseta de la selección peruana, nuevamente con el dorsal del futbolista peruano, lo que ha sido interpretado por muchos usuarios como una señal de admiración —o incluso de vínculo sentimental— hacia el mediocampista. “Ella se muestra como una verdadera fan, pero las imágenes dicen mucho más”, comentó Magaly Medina durante la emisión del programa.

Magaly Medina critica a Edison Flores por decir que está "recuperando su confianza" tras su separación: 'Nadie lo obligó a casarse'

lr.pe

Edison Flores es captado con Antonella Martorell

El ampay protagonizado por Edison Flores y Antonella Martorell ha generado un intenso debate entre los seguidores del jugador, quienes aún recuerdan su relación con Ana Siucho, madre de su hija. Aunque hasta ahora ni Flores ni Martorell han emitido comentarios públicos sobre lo sucedido, las imágenes presentadas por 'Magaly TV, la firme' han sido suficientes para desatar comentarios.

Ampay de Edison Flores. Foto: 'Magaly TV, la firme'

Ampay de Edison Flores. Foto: 'Magaly TV, la firme'

Cabe destacar que Flores llegó solo al lugar en su camioneta, minutos después que Martorell, quien ingresó al condominio acompañada de una amiga y otro integrante del círculo cercano del deportista. La secuencia fue registrada por las cámaras del programa de Magaly Medina, aunque no se logró captar la salida de la joven, lo que dejó entrever que habría pasado la noche en el lugar.

