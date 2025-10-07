HOYSuscripcion LR Focus

Kike Farro, excantante de Grupo 5, fue operado de emergencia en España: "Les pido sigan con sus oraciones"

El recordado 'Caballero de la Cumbia', Kike Farro', generó preocupación por su estado de salud. Excantante de Grupo 5 reveló detalles de su padecimiento.

Kike Farro es recordado como uno de los cantantes más emblemáticos de Grupo 5.
Kike Farro es recordado como uno de los cantantes más emblemáticos de Grupo 5. | Foto: composición LR/Grupo 5

Kike Farro, reconocido como uno de los cantantes más emblemáticos de Grupo 5 y Los Caribeños de Guadalupe, se encuentra atravesando un delicado momento de salud tras haber sido sometido a una operación urgente en Madrid, España. La noticia fue confirmada por el propio artista peruano de 61 años a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen desde el hospital y pidió a sus seguidores que lo acompañen con sus oraciones.

La intervención quirúrgica tomó por sorpresa a los fanáticos del recordado 'Caballero de la Cumbia', quienes han expresado su preocupación y apoyo. Otras figuras de la música, como Christian Yaipén, actual líder de la agrupación de Monsefú, también hicieron un llamado para enviar fuerzas al intérprete en este momento difícil.

Hermanos Yaipén marcan distancia y confirman que no invitaron a Grupo 5 a su aniversario: "Las relaciones son familiares"

Kike Farro, excantante de Grupo 5, fue sometido a delicada operación. Foto: Instagram

Kike Farro, excantante de Grupo 5, fue sometido a delicada operación. Foto: Instagram

Kike Farro revela que fue operado en España y pide que recen por él

Desde una clínica de la Universidad de Navarra en Pamplona, en España, Kike Farro publicó una fotografía en la que aparece recostado en una camilla. El mensaje que acompañó la imagen estuvo cargado de gratitud por el apoyo de sus seres queridos. "Gracias a Dios, Cristo y Espíritu Santo, y a mi familia, amigos y seguidores por sus oraciones", escribió.

Más adelante, el intérprete de éxitos como "Así se goza" compartió detalles de su condición médica. "Me tuve que operar por la estenosis severa degenerativa en las vértebras C3, C4 y C5 cervicales", informó. El cantante de cumbia peruana no dejó pasar la oportunidad de agradecer al personal de salud que lo atendió y de pedir oraciones para su pronta recuperación.

¿Qué enfermedad padece Kike Farro, excantante de Grupo 5?

Kike Farro reveló que fue operado por una estenosis severa degenerativa en las vértebras cervicales C3, C4 y C5. Esta condición se caracteriza por el estrechamiento del canal espinal en la zona del cuello, lo que puede generar compresión de la médula espinal y los nervios.

La estenosis cervical puede causar dolor intenso, debilidad en las extremidades, hormigueo, pérdida de coordinación e incluso dificultades para caminar. El 'Caballero de la Cumbia' no detalló los síntomas que lo llevaron al quirófano, pero sí confirmó que la intervención quirúrgica fue necesaria para tratar esta afección.

