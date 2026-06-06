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Nicole Zignago, hija de Gian Marco, preocupa a sus seguidores tras ser sometida a una cirugía de emergencia: "Atravesé un dolor muy fuerte"

Nicole Zignago fue intervenida de urgencia luego de sufrir fuertes dolores que la obligaron a cancelar una presentación en México.

Nicole Zignago contó que la operaron de emergencia. Foto: composición LR/difusión
Nicole Zignago contó que la operaron de emergencia. Foto: composición LR/difusión
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Nicole Zignago generó preocupación entre sus seguidores luego de revelar que tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia tras sufrir un fuerte dolor. La cantante peruana, hija de Gian Marco, utilizó sus redes sociales para informar sobre su estado de salud y explicar las razones por las que canceló una presentación programada para el sábado 6 de junio en México, donde formaba parte de la gira 'Entre tanta gente tour' del artista colombiano Sebastián Yatra.

A través de sus historias de Instagram, la artista de 30 años contó que la emergencia comenzó la noche del viernes, cuando experimentó intensos malestares físicos. Tras ser evaluada por especialistas, recibió un diagnóstico que requirió una intervención inmediata. "Resultó ser apendicitis y me tuve que someter a una cirugía de emergencia", explicó la artista.

Nicole Zignago

Mensaje de Nicole Zignago. Foto: Instagram

PUEDES VER: Nicole Zignago, hija cantante de Gianmarco, sorprende al confesar si su padre la apoyó en su carrera y detalla cómo se llevan: “Les juro que soy talentosa”

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Nicole Zignago cancela presentación en México tras ser diagnosticada con apendicitis

La cantante lamentó no poder cumplir con el compromiso que tenía pactado en México junto a Sebastián Yatra. Sin embargo, priorizó su recuperación luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometida de urgencia. La noticia sorprendió a sus fanáticos, quienes esperaban verla sobre el escenario como parte de la gira que realiza el reconocido artista colombiano.

Nicole Zignago explicó que el intenso dolor que sintió la llevó a acudir rápidamente a un centro médico, donde los especialistas detectaron que padecía apendicitis. Debido a la complejidad del cuadro, fue necesaria una operación inmediata para evitar mayores complicaciones. "Resultó ser apendicitis y me tuve que someter a una cirugía de emergencia", reiteró la artista al informar sobre lo ocurrido.

PUEDES VER: Esta seria la cantante colombiana nominada a los Latín Grammy que estaría saliendo con Nicole Zignago

lr.pe

La hija de Gian Marco aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus fanáticos mexicanos, quienes esperaban verla ese fin de semana. "Tenía muchísimas ganas de encontrarnos. Pronto nos veremos en su hermosa ciudad con nuestro Enamorada Tour, el 10 de octubre", expresó la cantante.

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