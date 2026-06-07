Roberto Sánchez llama a votar con esperanza y pide un "voto de conciencia" en la segunda vuelta

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Roberto Sánchez llamó a los ciudadanos a participar en la segunda vuelta electoral con esperanza y responsabilidad. Desde Huaral, el líder de Juntos por el Perú sostuvo que la jornada representa una oportunidad para fortalecer la democracia y exhortó a la población a emitir un "voto de conciencia". "Hoy es un día bendito y de esperanza", afirmó durante su intervención.

El exministro señaló que los peruanos tienen un papel clave en la definición del futuro del país. Por ello, pidió que la decisión en las urnas esté guiada por la reflexión y el compromiso ciudadano. "Exhortamos a todos los peruanos y peruanas a su compromiso con la democracia y con el país", expresó.

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Sánchez también destacó que la jornada electoral debe convertirse en una expresión de los valores democráticos. En ese sentido, aseguró que la participación electoral debe reflejar el deseo de construir consensos y fortalecer las instituciones. "Representando un voto democrático, un voto de conciencia, un voto de amor a nuestra patria", manifestó.

Durante su mensaje, el dirigente político vinculó la jornada electoral con las demandas sociales que persisten en el país. Según indicó, el próximo gobierno deberá enfrentar problemas estructurales que afectan a millones de ciudadanos y trabajar por una sociedad más equitativa.

Asimismo, sostuvo que la esperanza debe ser uno de los principales motores de esta elección presidencial. "Con la mayor esperanza, para un Perú con cero discriminación y cero pobreza y con mucha justicia y democracia", declaró, al remarcar que los resultados de la segunda vuelta marcarán el rumbo político de los próximos años.