El retiro de Karen Schwarz de la televisión peruana sorprendió a varios de sus seguidores, ya que fue una destacada presentadora en programas como ‘Yo soy’ y ‘La voz Perú’. Sin embargo, después de su salida de las cámaras, se enfocó en nuevos proyectos.



¿Por qué Karen Schwarz se retiró de la televisión?



En una entrevista, Karen Schwarz reveló cómo fue su experiencia en la televisión y el motivo por el que decidió alejarse de las cámaras, a pesar de haber estado en conocidos programas como ‘Yo soy’ y ‘La voz Perú’. Según lo que mencionó la esposa de Ezio Oliva, prefirió emprender su propio negocio para dejar un legado a sus hijas.

De acuerdo con lo que señaló Karen Schwarz para el podcast de Verónica Linares, ya no era feliz dentro de la televisión y solo quería dedicarse a su empresa. “Valente se puso al mismo nivel de la televisión. Mi equipo tenía que ir al canal, no le dedicaba tiempo y decidí poner un stop”, manifestó al respecto.



La oficina de Valente por Karen Schwarz se ubica en el tercer piso de su casa, lo que le permite gestionar sus tiempos y los de su familia. “Con Valente tengo la meta de que mis hijas vean lo que he aprendido, y no solo me vean en pantalla”, afirmó. La marca Valente fue fundada por Karen Schwarz en 2021, con el objetivo de ofrecer ropa interior modeladora apta para todas las siluetas.

Karen Schwarz se despide de Latina



Por otro lado, la última participación de Karen Schwarz fue en ‘La Voz Generaciones’, por lo que no dudó en realizar una emotiva publicación agradeciendo a Latina luego de decidir retirarse de la televisión. Recordemos que estuvo 11 años en dicho canal.



“Cerrando capítulos. Gracias, Latina. Y así han pasado 11 años desde que empecé en la TV. Llegué siendo Karen y me voy llamándome mamá; llegué sola al canal y ahora me voy acompañada de mis gordas; llegué soltera y me voy de la mano del amor de mi vida. Llegué como comunicadora y hoy le sumo a esta pasión de la conducción mi sueño empresarial más grande llamado ‘Valente por Karen Schwarz’. En resumen, gracias a Latina por estos lindos 11 años”, escribió la animadora en aquella oportunidad.