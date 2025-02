El cantante Ezio Oliva recordó uno de los momentos más difíciles de su vida tras la disolución de Ádammo, la banda que lo catapultó a la fama. En una entrevista para el podcast ‘La Linares’, el músico confesó que, al quedarse sin trabajo, sus ahorros apenas le alcanzaban para sobrevivir, pero no para pagar sus deudas ni para darse ciertos gustos junto a Karen Schwarz, con quien recién empezaba una relación. Admitió que no supo administrar bien su dinero en la época dorada de la agrupación, lo que lo llevó a una dura crisis económica.

Con menos de 1.500 dólares en el bolsillo y varias deudas encima, el músico tuvo que mudarse a la casa de su mejor amigo y comenzar a vender zapatillas en el Óvalo Gutiérrez para mantenerse a flote. Además, confesó que vivía con el temor constante de que las cámaras de 'Magaly TeVe' lo descubrieran en plena lucha por salir adelante. “Yo estaba literalmente en la bancarrota”, reveló, dejando en evidencia la dura etapa que atravesó antes de consolidarse como solista.

Ezio Oliva relata como Karen Schwarz lo ayudaba cuando no tenía dinero

Ezio Oliva confesó que, tras la separación de Ádammo, conoció a Karen Schwarz y quedó completamente enamorado, pero su complicada situación económica le impedía invitarla a salir como él quisiera. Luego de varias citas improvisadas en su auto, decidió ser honesto con ella y le reveló que no tenía dinero para conquistarla. “Me encantas, me gustas mucho, pero no tengo nada que ofrecerte, solo ganas de que esto funcione”, le dijo, apostando por la sinceridad en su relación.

Ezio Oliva contó que Karen Schwarz lo sorprendió al responderle que ya sabía de sus problemas económicos y que eso no le importaba. “Ahí empezó nuestra historia de amor real”, afirmó el cantante, quien temía que con el tiempo ella se cansara de su situación, pero ocurrió todo lo contrario. Además, reveló que la modelo incluso lo ayudó económicamente en los momentos más difíciles. “Para que yo no me sintiera mal, me pasaba su tarjeta por debajo de la mesa para que yo pague. Ese tipo de cosas me marcaron muchísimo y te habla de lo que verdaderamente es una persona“, le contó a Verónica Linares.

¿Cuál es la diferencia de estatura entre Ezio Oliva y Karen Schwarz?

La ex Miss Perú Universo 2009, Karen Schwarz, ha revelado en varias entrevistas que mide 1.78 m sin tacones, lo que la hace lucir imponente en televisión, no solo por su altura, sino también por su belleza.

Por su parte, Ezio Oliva mide 1.68 m, lo que marca una diferencia de 10 centímetros entre ambos. Sin embargo, este detalle nunca ha sido un impedimento para que el cantante y la exconductora de televisión se consoliden como una de las parejas más sólidas del espectáculo nacional.