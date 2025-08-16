HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Rodrigo Gonzáles fue absuelto de denuncia de violencia psicológica presentada por Karen Schwarz

El juez concluyó que los comentarios de Rodrigo González, como “mosca muerta”, no constituyen agresión psicológica. Sin embargo, según la defensa de Karen Schwarz, estos afectaron su salud mental.

| Foto: Composición LR/ Instagram de Karen Schwarz/ Difusión

Tras varios años de disputa legal, la denuncia interpuesta por la exconductora de televisión y exMissPerú, Karen Schwarz, contra el presentador Rodrigo Gonzáles, también conocido como 'Peluchín', por presunta violencia psicológica fue desestimada por el juzgado correspondiente. La instancia judicial determinó que los comentarios emitidos por el conductor en redes sociales no constituyen una agresión psicológica en los términos establecidos por la ley.

El caso se remonta a una serie de declaraciones y publicaciones digitales realizadas por Gonzáles, entre ellas el calificativo de "mosca muerta", que, según la defensa de Schwarz, habrían afectado su salud mental y su carrera televisiva. Durante el proceso, ambas partes presentaron versiones encontradas sobre el impacto real de dichas expresiones.

PUEDES VER: Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

Rodrigo Gonzáles fue absuelto de la denuncia de Karen Shwarz

El juez concluyó que no existían elementos suficientes para considerar los comentarios como una forma de violencia psicológica hacia la figura pública. De esta manera, Rodrigo Gonzáles fue absuelto de los cargos que enfrentaba, cerrando, por ahora, un caso que se mantuvo por años en tribunales y en medios de comunicación.

Tras la sentencia, la abogada de Gonzáles apareció en su programa 'Amor y Fuego' para anunciar la decisión en vivo. Según la defensa, la resolución judicial representa una victoria para el conductor, quien también habría sido víctima de acoso mediático durante el proceso, según su representante legal.

PUEDES VER: Magaly Medina lanza fuertes críticas hacia Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: "Ella sabiendo como era, se volvió a enredar con él"

"El juzgado ha determinado que Rodrigo Gonzáles no es un agresor y que Karen Schwarz no es víctima de ninguna lesión en salud mental", señaló la abogada, en referencia a la evaluación de pruebas y testimonios presentados.

Rodrigo Gonzáles alegó que nunca quiso perjudicar a nadie

Por su parte, Gonzáles reiteró su postura, alegando que sus comentarios fueron parte de una crítica dentro del ámbito del espectáculo. "Nunca quise perjudicar a nadie. Creo en la libertad de opinión dentro del respeto y me alegra que la justicia haya hablado", declaró el presentador. También aprovechó para criticar la negativa de Schwarz a someterse a una evaluación psicológica solicitad en el proceso, afirmando que eso debilitó su posición.

Durante el juicio, la defensa de Gonzáles argumentó que las expresiones vertidas por su patrocinado respondían al contexto mediático de la televisión nacional, donde la crítica y la opinión forman parte del formato de programas de entretenimiento.

En tanto, Karen Schwarz no se ha pronunciado oficialmente tras la sentencia. Aunque el fallo actual favorece a Rodrigo Gonzáles, fuentes cercanas no descartan la posibilidad de que la parte denunciante presente algún recurso adicional en las instancias superiores.

