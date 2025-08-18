'El reventonazo de la Chola' destroza en rating a 'Esta noche' con Milett Figueroa, 'Yo soy' y 'JB en ATV'. Foto: Instagram | Foto: Instagram

'El reventonazo de la Chola', conducido por Ernesto Pimentel, dio un golpe contundente en la competencia el último sábado 16 de agosto. Según Ibope Media, el programa de la Chola Chabuca registró un promedio de 10 puntos de rating, consolidándose como el espacio más visto del Perú. Le sigue 'Esta noche', también de Pimentel, con 7.5 puntos de rating, mientras que Yo soy, que regresó con una nueva temporada bajo la conducción de Ricardo Morán, quedó fuera del top.

Como es habitual semana tras semana, 'El reventonazo de la Chola' ofreció un programa familiar, lleno de juegos y entretenimiento para todo público. En esta edición, su espectáculo circense destacó y logró que el programa se convirtiera en el más visto del sábado. El segundo espacio más visto tuvo como invitada a Milett Figueroa, quien realizó declaraciones sobre su pareja Marcelo Tinelli y opinó sobre Pablo Heredia tras sus confesiones en El valor de la verdad, entre otros temas mediáticos.

'El reventonazo de la chola' gana en el rating sabatino

El programa de La Chola Chabuca se llevó el primer lugar del rating del sábado 16 de agosto, alcanzando 10 puntos. Le siguió, un poco más atrás, 'Los milagros de la Rosa' con 8.9 puntos y el propio espacio de Ernesto Pimentel, 'Esta noche', con 7.5 puntos. Más abajo en la lista quedaron programas como 'Yo soy' y 'Estás en todas' (7.0 puntos), así como 'Amores que matan', 'El Chavo' y 'América Noticias' (6.9 puntos).

Milett Figueroa en el programa 'Esta noche'

En su participación en 'Esta noche', Milett Figueroa compartió detalles sobre su relación con Marcelo Tinelli. Confirmó que estuvo siete años soltera esperando al "indicado", y destacó que su conexión con Tinelli surgió de manera natural durante su participación en Bailando 2023. Cuando La Chola Chabuca le preguntó si Tinelli le cumplía en todos los sentidos, Milett respondió con una sonrisa: "Recontra cumplida estoy". La Chola Chabuca aprobó con entusiasmo: "Aprobadísimo, Marcelo".

Un momento tenso ocurrió cuando La Chola Chabuca mencionó a Christian Meier, recordando un encuentro en el museo de Mario Testino donde Milett estaba acompañada por el actor. Milett se mostró nerviosa y respondió: "Me estás metiendo en problemas". Al aclarar su relación con Meier, afirmó: "Él nunca fue mi novio". La Chola Chabuca añadió que Meier había expresado admiración por ella, a lo que Milett respondió cordialmente: "Bueno, le mandamos un beso grande".