Saltó a la fama como cantante y al cabo de un tiempo se convirtió en una de las figuras más populares de los reality shows en Perú, donde su carisma y talento la convirtieron en un nombre muy conocido en la televisión local. Sin embargo, su ambición no se quedó allí. Aprovechó su creciente popularidad para dar un paso inesperado en su carrera: el mundo del cine internacional. Su participación en una destacada película de Hollywood causó sensación y consolidó su imagen como una artista versátil, capaz de conquistar diferentes plataformas y públicos.

Ahora, en una nueva etapa de su carrera, esta artista ha decidido incursionar en la música, eligiendo un género tan vibrante como su personalidad: la cumbia. Su transición al género tropical, tras debutar con rock y luego reggaeton, no ha pasado desapercibida, lo que ha despertado la curiosidad de sus seguidores.

¿De quién se trata?

Se trata de Leslie Shaw, una artista que, antes de convertirse en una figura conocida en el mundo del espectáculo, inició su carrera en la televisión peruana, específicamente en el reality 'Superstar'. Durante una reciente entrevista con Jaime ‘Choca’ Mandros en el segmento 'Chocahuarique' del programa “Estás en todas”, Leslie recordó cómo ese programa fue su primer paso hacia la fama. Desde muy joven, Shaw tuvo claro su deseo de ser artista, tomando clases de canto y actuación para prepararse para una carrera en el entretenimiento.

Durante su paso por 'Superstar', Leslie formó parte de un grupo musical llamado ‘Glow’, donde experimentó con el pop junto a otras chicas. Sin embargo, a medida que avanzaba su carrera, su verdadero interés por el rock la llevó a tomar un camino distinto. “Me pareció muy ‘fresa’”, recordó Leslie sobre su etapa pop, lo que la motivó a separarse del grupo y a lanzarse como solista para grabar su primer disco de rock.

Leslie Shaw y su paso por Hollywood

La carrera de Leslie Shaw también alcanzó un nivel internacional con su participación en el cine de Hollywood, específicamente en la película 'Death Race 2050'. En este proyecto, compartió roles con actores de renombre como Malcolm McDowell y Manu Bennett, lo que marcó un hito en su trayectoria artística.

En el filme, Leslie dio vida a Eve Rocket, la audaz amante y copiloto de uno de los corredores protagonistas, interpretado por Burt Grinstead. La oportunidad de actuar en una producción internacional fue, según sus propias palabras, el resultado de años de esfuerzo y perseverancia, dos cualidades que la definen desde sus inicios en la industria del entretenimiento.

Shaw expresó su alegría al ver cómo uno de sus grandes sueños se materializaba en la pantalla grande: "Feliz de ver mi esfuerzo reflejado en esta producción de Hollywood, orgullosa de mí al ver que mis sueños, por los que tanto lucho desde pequeña, se están haciendo realidad poco a poco”, dijo a un medio local en el año 2016.

Leslie Shaw apuesta por la cumbia

Después de haber conquistado el rock y probar suerte en la actuación, Leslie Shaw ha decidido embarcarse en una nueva aventura artística: la cumbia. Conocida por su capacidad de reinventarse, la cantante ha dejado claro que este giro musical es más que una simple incursión; se trata de una apuesta que la conecta con sus raíces y con el público masivo que disfruta de este género tropical.

“Ya me aburrí ya. Lo urbano me aburrió. No tengo con quien cantar aquí y no hay ningún artista urbano peruano que me guste y que esté a mi nivel”, fue lo que inicialmente comentó Leslie Shaw.

Leslie Shaw también aseguró que, en Perú, no hay artistas urbanos capaces de competir con ella. “El género urbano afuera sí tiene grandes exponentes, o sea mira a Colombia, tiene a J Balvin, Maluma, Karol G, Natti Natasha. (…) Yo hablo aquí en Perú, yo no tengo con quien compartir. (…) Entonces, ¿qué hago? Me vuelvo cumbiambera”, afirmó la cantante.