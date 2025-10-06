HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Christian Yaipén grababa clip para TikTok, pero se llevó tremendo susto: “Fue horrible”

Cantante de Grupo 5 vivió un momento de suspenso cuando realizaba la grabación de contenido. Un fuerte sonido interrumpe su video de TikTok.

Incidente interrumpe grabación de contenido de Christian Yaipén.
Incidente interrumpe grabación de contenido de Christian Yaipén. | Foto: composición LR/ @grupo5christian/TikTok

Christian Yaipén, vocalista de Grupo 5, tuvo un peculiar incidente cuando realizaba la creación de contenido para redes sociales. El artista se mostró visiblemente sorprendido y no dudó en expresar lo que sintió. Muchos usuarios no dudaron en reaccionar a la inesperada escena y no tardó en viralizarse en TikTok.

Christian Yaipén de Grupo 5 vive momento de suspenso durante grabación

De acuerdo al clip viral en TikTok, Christian Yaipén quiso compartir un momento relajado con sus seguidores, mostrando cómo disfrutaba un buen caldo de gallina junto a su orquesta tras una presentación musical. Sin embargo, lo que empezó como un video tranquilo se convirtió en un clip de suspenso cuando un fuerte sonido interrumpió la grabación.

Joven venezolana ingresó a San Marcos en segundo lugar y rompe en llanto: "Gracias, Dios mío"

El artista se mostró visiblemente sorprendido y su reacción quedó completamente grabada: “Me asusté, fue horrible”, describió a sus seguidores.

El video rápidamente se viralizó, no solo por el susto en sí, sino por lo inesperado del momento. Mientras algunos usuarios comentaban que se trataba de una simple coincidencia, otros no tardaron en lanzar bromas en los comentarios. Lo cierto es que el susto quedó registrado y demostró que incluso los artistas más queridos pueden vivir momentos muy curiosos.

