Christian Yaipén grababa clip para TikTok, pero se llevó tremendo susto: “Fue horrible”
Cantante de Grupo 5 vivió un momento de suspenso cuando realizaba la grabación de contenido. Un fuerte sonido interrumpe su video de TikTok.
- María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"
- Regina Alcover se quiebra al exponer las últimas palabras de Camucha Negrete y su sentida promesa: "Tenemos que vernos"
Christian Yaipén, vocalista de Grupo 5, tuvo un peculiar incidente cuando realizaba la creación de contenido para redes sociales. El artista se mostró visiblemente sorprendido y no dudó en expresar lo que sintió. Muchos usuarios no dudaron en reaccionar a la inesperada escena y no tardó en viralizarse en TikTok.
Christian Yaipén de Grupo 5 vive momento de suspenso durante grabación
De acuerdo al clip viral en TikTok, Christian Yaipén quiso compartir un momento relajado con sus seguidores, mostrando cómo disfrutaba un buen caldo de gallina junto a su orquesta tras una presentación musical. Sin embargo, lo que empezó como un video tranquilo se convirtió en un clip de suspenso cuando un fuerte sonido interrumpió la grabación.
TE RECOMENDAMOS
MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
PUEDES VER: Joven venezolana ingresó a San Marcos en segundo lugar y rompe en llanto: "Gracias, Dios mío"
El artista se mostró visiblemente sorprendido y su reacción quedó completamente grabada: “Me asusté, fue horrible”, describió a sus seguidores.
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
El video rápidamente se viralizó, no solo por el susto en sí, sino por lo inesperado del momento. Mientras algunos usuarios comentaban que se trataba de una simple coincidencia, otros no tardaron en lanzar bromas en los comentarios. Lo cierto es que el susto quedó registrado y demostró que incluso los artistas más queridos pueden vivir momentos muy curiosos.