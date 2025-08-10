Guty Carrera brilla en Telemundo y entrevista a Grupo 5 en 'Hoy Día' en Estados Unidos. | Composición LR

El actor Guty Carrera vive un momento exitoso en la televisión estadounidense. Atrás dejó el mundo de reality para brillar como conductor en Telemundo.

Actualmente, el modelo lidera 'En Casa con Telemundo' y forma parte del programa matutino 'Hoy Día'. Recientemente, recibió en el set a Grupo 5, que llegó a Miami para el Billboard Latin Music Week 2025.

Guty Carrera, conductor de Telemundo, entrevista a Grupo 5 en set de 'Hoy día'

Guty Carrera recibió al Grupo 5 en el set de 'Hoy Día'. Para el nuevo conductor en Telemundo, el reencuentro tuvo un doble valor: compartir con sus compatriotas y darles la bienvenida en un espacio de alcance internacional.

"Recibir al Grupo 5 es algo especial porque es chévere que los peruanos triunfen en el extranjero. Son un grupo emblemático de la cumbia y, para mí, el mayor representante de la cumbia latinoamericana. Ver la forma cómo los reciben aquí en Miami me llenó el pecho de orgullo. Fue muy bonito reencontrarme con Christian, Elmer y Andy. Estuvimos conversando y felicitándonos mutuamente", declaró Guty.

Guty Carrera brilla como conductor en Telemundo

El actor Guty Carrera recordó que su experiencia en la conducción viene de años atrás y aclaró que estuvo en el programa 'Cuéntamelo todo' de ATV con Sofía Franco y Kurt.

"Ahí empecé como panelista y después tuve la oportunidad de experimentar este mundo. Más adelante, en México, también hice algunos proyectos relacionados, y ahora en Telemundo se me dio la oportunidad de desarrollarme mucho más", explicó.

Guty ya lleva cerca de dos meses al aire en distintas franjas horarias. "Vengo varias semanas conduciendo el show principal matutino de Telemundo y, por la tarde, uno de los espacios de mayor sintonía. (...) Estoy feliz y contento con este proceso", expresó.

Además, el modelo detalló que su última participación en un reality fue en noviembre, en un formato internacional grabado en Turquía, donde quedó segundo. Este año rechazó la invitación a 'La Casa de los Famosos All Stars' para concentrarse en su carrera como conductor en Telemundo.