La industria del entretenimiento en Perú acaba de recibir una noticia que marca un antes y un después. Live Nation anunció la construcción del Lima Music Arena, el primer estadio techado del país diseñado exclusivamente para conciertos. El proyecto, que estará ubicado junto al Jockey Plaza en Santiago de Surco, promete transformar la experiencia musical en Lima y posicionar a la ciudad como un nuevo epicentro de grandes giras internacionales.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales de Live Nation, acompañado por un video conceptual del recinto y una promesa clara: "Más música en vivo llegará a Perú en 2028". La publicación también destacó que el estadio fue "creado para Perú", con una visión que busca integrar talento, infraestructura moderna y un objetivo de traer más de 100 espectáculos al año.

TE RECOMENDAMOS ✨🔮 ¿Es posible REJUVENECER con ENERGÍA? FACELIFT y BARRAS ACCESS con DANIELLA SILES | AstroMood

Lima Music Arena: un estadio techado para más de 100 conciertos al año en Perú

El Lima Music Arena será el primer recinto cubierto del país construido específicamente para espectáculos musicales. Tendrá una capacidad para 18,500 personas y estará ubicado en la Explanada Olguín, al costado del Jockey Plaza. Según Live Nation, el objetivo es convertir a Lima en una parada obligatoria para las grandes giras internacionales, a la par de ciudades como Buenos Aires, Santiago y São Paulo. "Lima es un mercado prioritario para Live Nation", declaró Michael Rapino, CEO de la compañía.

El estadio contará con visibilidad para todos los asistentes, acústica de alto nivel y una oferta gastronómica inspirada en la cocina nacional. Además, se ha previsto un sistema de accesos eficiente, con estacionamiento moderno, aparcamientos exclusivos para taxis y aplicaciones de transporte, y conexión directa con el transporte público. La infraestructura busca ofrecer una experiencia completa, tanto para el público como para los artistas que lleguen al país.

Así será el Lima Music Arena, de acuerdo con Live Nation. Foto: captura Instagram

Diseño, ubicación y visión internacional del estadio Lima Music Arena

El diseño arquitectónico del Lima Music Arena está a cargo de Blueprint Studio, Gensler, Miranda Arquitectos y BL Arquitectos, firmas reconocidas por su trabajo en recintos de alto estándar. El proyecto se desarrollará en alianza con Portalia S.A., empresa propietaria del terreno, que también impulsa la construcción de nuevos hoteles en la zona, integrando el estadio con la oferta comercial y turística del Jockey Plaza.

Con más de 100 conciertos al año proyectados, el recinto apunta a dinamizar la economía local, generar empleo y fortalecer la escena musical peruana. La llegada de este estadio techado representa una apuesta por el desarrollo cultural sostenido y por una infraestructura que permita recibir artistas de talla mundial en condiciones óptimas.