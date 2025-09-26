Richards se mostró emocionado sobre su regreso y su nueva producción. Asegura que los peruanos aman la música y comparte su deseo de volver a conectar con su público. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Richards se mostró emocionado sobre su regreso y su nueva producción. Asegura que los peruanos aman la música y comparte su deseo de volver a conectar con su público. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Durante la década de los 90, California fue uno de los epicentros musicales más importantes de Estados Unidos. Entre las bandas que destacaron estuvo Dishwalla, que logró posicionarse en los principales rankings con temas como ‘Counting Blue Cars’, ‘Give’, ‘Angels and Devils’, ‘Home’ y muchos más. Años después, el cantante J.R. Richards se convirtió en solista, faceta que lo ha llevado por diversos países, entre ellos Perú.

Con el paso de los años, J.R. Richards sigue vigente y, sobre todo, mantiene intacta su voz. Gracias a su disciplina, ha sabido conservarla y continuar girando por el mundo. Recientemente, lanzó un nuevo álbum como solista, ‘My Darkest Hour’, producción que lo trae de regreso a Perú para ofrecer un único concierto este sábado 27 de septiembre en el Yield Rock Bar del Centro de Lima. El show contará con la participación del grupo de rock alternativo Phonic como acto de apertura, y aún quedan entradas disponibles en Joinnus.

El primer vocalista de Dishwalla dio detalles de su presentación de este sábado 27 de septiembre en el Yield Rock Bar. Foto: difusión.

J.R. Richards emocionado de volver al Perú



En esta entrevista con La República, J.R. Richards habla de su regreso al Perú después de seis años, de su nueva producción discográfica y del vínculo que mantiene con sus excompaññeros de Dishwalla.

—¿Cuáles son tus expectativas para este show en Lima?

—¡Tengo muchas ganas de volver a presentarme en Perú! Cantaré canciones que escribí cuando estaba en Dishwalla, temas de mis discos como solista y quizá uno que otro cover.

—¿Qué te motiva a regresar a este país?

—Disfruté muchísimo presentarme aquí en 2019, tanto que he estado ansioso por volver. ¡El país es hermoso, la gente ama la música y la comida es increíble! ¿Cómo no amar a este país?

—Dejaste Estados Unidos para vivir en Europa. ¿Cómo ha sido este cambio?

—Realmente disfruto vivir en el Reino Unido. Mi esposa es británica y a ella también le encanta estar allí. Además, es un gran país para la música, con excelentes bandas y maravillosos estudios de grabación. Y como paso gran parte del tiempo de gira en EE. UU., aún puedo ver a mis amigos y familia allá.

—¿Cómo es tu relación con los chicos de Dishwalla?

—Está bien. No hablo con ellos muy seguido, pero cuando lo hago, todo está bien. Siempre apoyaré a la banda tal como está ahora, con el nuevo cantante. Les deseo éxito.

—¿Qué satisfacciones te ha dado ‘My Darkest Hour’?

—Estoy muy orgulloso de mi nuevo álbum. Me tomó 5 años terminarlo y la mayor parte fue escrita y grabada durante la pandemia y el confinamiento. Así que, por un tiempo, pensé que nunca lo terminaría.

—¿Cuáles son los próximos pasos en tu carrera?

—Pasaré el próximo año de gira para promocionar mi nuevo álbum. Después de eso, no estoy seguro… lo más probable es que escriba y grabe más canciones. Es lo único que sé hacer bien.