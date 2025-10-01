HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber
Espectáculos

Muere Paul Roberts, coreógrafo británico de One direction a los 52 años: murió en su hogar rodeado de su familia

Paul Roberts, reconocido coreógrafo británico, falleció a los 52 años tras una valiente lucha contra el cáncer. Trabajó junto a One Directión y Harry Styles

Paul Roberts tenía 52 años y tenía nacionalidad británica. Foto: Nuevo día.
Paul Roberts tenía 52 años y tenía nacionalidad británica. Foto: Nuevo día.

La noticia del deceso de Paul Roberts fue confirmada por su pareja, Phil Griffin, quien compartió un emotivo mensaje en Instagram. El coreógrafo, conocido por su trabajo con One Direction y Harry Styles, falleció en su hogar y rodeado de sus seres queridos, a raíz de una dura lucha contra el cáncer.

"En la noche del 26 de septiembre de 2025, después de una valiente batalla contra el cáncer, Paul falleció suavemente en casa, rodeado de su familia. Su partida, al igual que su vida, se llenó de gracia”, se lee en la publicación.

Artistas de la talla de Sam Smith y Emma Bunton han expresado su dolor en redes sociales, recordando la luz y el talento que Paul aportó a sus vidas y carreras. Su legado como coreógrafo y su calidez humana serán recordados por siempre.

PUEDES VER: ¿Quién sería la joven a la que besó Harry Styles en el festival Glastonbury 2025?

lr.pe

¿Quién fue Paul Roberts, coreógrafo de One Direction?

Nacido en Lincolnshire, Inglaterra, Paul Roberts se formó en The Urdang Academy de Londres, donde comenzó su carrera como intérprete. A lo largo de su trayectoria, colaboró con artistas icónicos como Spice Girls, Katy Perry, Paul McCartney, Prince, Diana Ross, Destiny’s Child, Ed Sheeran y Dolly Parton. Su versatilidad y creatividad lo llevaron a ser un referente en el mundo de la coreografía.

En 2019, Paul participó en la gira de reencuentro de las Spice Girls, un evento que marcó el regreso de la famosa girl band. Más tarde, trabajó junto a Harry Styles en el videoclip de ‘Treat People With Kindness’, por el cual recibió un MTV VMA a la mejor coreografía en 2021. Su conexión con Styles se remonta a la época de One Direction, donde colaboró en videos como 'Kiss You', 'Best Song Ever' y 'Steal My Girl'.

PUEDES VER: Procesaron a 5 personas por la trágica muerte de Liam Payne, entre ellos un amigo cercano del cantante de One Direction

lr.pe

¿Los integrantes de One Direction se pronunciaron tras la muerte de su coreógrafo?

Hasta el momento, ninguno de los integrantes del grupo One Direction se ha pronunciado sobre la noticia. Sin embargo, los que sí lo hicieron fueron las Spice Girls, quienes también trabajaron con Paul Roberts.

“Fue una parte integral de nuestra gira de 2019. Su creatividad, pasión y alegría por la vida fueron evidentes a lo largo de nuestros espectáculos. Además de tener un talento increíble, Paul era simplemente una persona maravillosa. Irradiaba felicidad y positividad”, escribieron en un comienzo.

“Todos tuvimos suerte de conocerlo y compartir amistades más allá de la gira. Estamos profundamente entristecidos por su fallecimiento y estamos enviando amor a su marido y a toda la familia y amigos de Paul en este momento tan difícil. Te vamos a extrañar, Paul”, compartió el grupo femenino en Instagram.

