Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, se licenció en la carrera de Música en 2023. | Foto: composición LR/Instagram

Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, se licenció en la carrera de Música en 2023. | Foto: composición LR/Instagram

¡Deja en alto el nombre del Perú! Madeleine Gutiérrez ha sido seleccionada para formar parte del prestigioso ciclo lírico Les Veus del Monestir 2026, en España. La mezzosoprano peruana, hija del recordado cantante Abelardo Gutiérrez 'Tongo', obtuvo este reconocimiento tras audicionar el pasado 17 de septiembre en un concierto como parte del ciclo de jóvenes voces líricas en el Monasterio de Pedralbes, en Barcelona, donde interpretó 'Acerba voluttà' de Cilea junto a Miguel Ángel Dionis al piano.

La noticia fue confirmada en redes sociales por la misma Madeleine el 29 de septiembre, donde expresó con emoción: "Abriéndome camino con mucho esfuerzo". El triunfo marca un hito en su carrera artística y posiciona su nombre en el circuito lírico europeo, un espacio altamente competitivo y exigente.

TE RECOMENDAMOS 🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood

Madeleine Gutiérrez, la hija de Tongo que conquista Europa con su voz

La participación de Madeleine Gutiérrez Mezza en las audiciones del ciclo Les Veus del Monestir no solo le valió la selección oficial, sino también la oportunidad de ofrecer un recital en el histórico Monasterio de Pedralbes, fundado en el siglo XIV. Este espacio, que hoy funciona como centro cultural, acoge cada año a intérpretes de alto nivel en su programación lírica. La inclusión de Gutiérrez en la edición 2026 representa su primer triunfo en Europa y un paso firme hacia la internacionalización de su carrera.

La artista compartió su emoción a través de Instagram, donde publicó: "¡He ganado mi primer concurso en Europa! Me siento muy feliz y orgullosa de ir dando paso a paso, abriéndome camino con mucho esfuerzo y tenacidad". Acompañó el mensaje con una fotografía que refleja su alegría y profesionalismo. El anuncio fue celebrado por sus seguidores, que ven en ella una nueva representante de la música clásica nacional.

Madeleine Gutiérrez orgullosa de su logro en Europa

Aunque su apellido remite al universo de la música popular peruana debido a su famoso padre, Tongo, Madeleine ha trazado un camino propio en el canto lírico. Su formación como mezzosoprano la ha llevado a explorar repertorios exigentes y a participar en concursos internacionales. El ciclo Les Veus del Monestir no solo le abre las puertas a nuevos públicos, sino que la vincula con una importante red de músicos y gestores culturales.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

"Será un honor ofrecer un recital dentro del ciclo, en un espacio tan histórico y lleno de arte, compartiendo la música con un público que celebra el patrimonio y la lírica", expresó en su publicación. Con este logro, Madeleine Gutiérrez demuestra que el talento peruano puede resonar en los escenarios más exigentes del mundo.