Sean 'Diddy' Combs es sentenciado a más de 4 años de prisión por trata de personas

El rapero Sean 'Diddy' Combs' o conocido como Puff Daddy ha sido sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión federal tras ser hallado culpable por cargos de trata de personas con fines de prostitución por el juez Arun Subramanian. La fiscalía había solicitado 11 años de cárcel para Combs, pero el juez Arun dictó una sentencia de 50 meses.

El también empresario de 55 años deberá pagar una multa de $/500.000 tras un extenso juicio que duró siete semanas y concluyó en julio. El juez fundamentó su decisión señalando que el tribunal no tiene la certeza de que, en caso el rapero fuera puesto en libertad, no reincidiría en estos delitos.

TE RECOMENDAMOS ✨ 🔮 TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS, miramos el cielo y respondemos tus preguntas | AstroMood

“Se debe imponer una pena considerable para enviar un mensaje tanto a los agresores como a las víctimas de que el abuso contra las mujeres se castiga con verdadera responsabilidad”, expresó.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Información en desarrollo.