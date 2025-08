Un juez federal le ha vuelto a negar la libertad bajo fianza a Sean “Diddy” Combs este lunes 4 de agosto en Estados Unidos. Es la quinta vez que se rechaza su solicitud desde que fue arrestado en septiembre de 2024. El rapero de 55 años permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn mientras espera su sentencia el 3 de octubre.

Según documentos judiciales, los argumentos del juez Arun Subramanian incluyen que Combs presenta ''riesgo de fuga o de peligro'' para otros, y que no se han presentado evidencia suficiente que pruebe lo contrario. Para justificar una liberación, tendrían que existir “razones excepcionales”, como condiciones médicas graves o edad avanzada. El artista no cumple con esos requisitos, explicó el magistrado.

Víctima y exnovia de Diddy pide que liberen al rapero

Los abogados del productor solicitaron su liberación el 28 de julio, con una fianza de US$50 millones, pero la petición fue rechazada nuevamente. El fallo se emite luego de que su expareja Virginia “Gina” Huynh (identificada como “Víctima-3” en el caso) enviara una carta al juez pidiendo clemencia. En la misiva, Huynh dijo su nombre por primera vez y solicitó que se le concediera a Combs la libertad bajo supervisión, ''para poder atender a su familia y responsabilidades''.

El rapero fue condenado el 2 de julio por cargos federales de transporte para ejercer la prostitución, pero absuelto de los cargos más graves: tráfico sexual y conspiración para extorsión. Su equipo legal había también pidió que lo liberen tras el veredicto, sin éxito. La sentencia de Combs está prevista para el 3 de octubre. Para ese entonces, él habrá completado más de un año encarcelado, tiempo que se contará en su condena total. Enfrenta una pena máxima de 20 años de cárcel.

¿Trump podría darle el perdón presidencial a Diddy?

En los últimos meses, se ha rumoreado que el presidente Donald Trump estaría considerando darle el indulto a Combs, como ya ha hecho con otros artistas en el pasado. Se mencionó que él estaba esperando el veredicto del juez sobre la fianza. En una entrevista el último viernes, el mandatario indicó: “Supongo que era prácticamente inocente. Estaba celebrando una victoria, pero supongo que no fue tan buena”.

“Cuando me postulé, fue muy hostil. Es difícil, ¿sabes? Somos seres humanos. Y no nos gusta que las cosas nublen nuestro juicio, ¿verdad? Pero cuando conocías a alguien y te sentías bien, y luego te postulaste, él hizo unas declaraciones terribles. Entonces no sé… Eso lo hace más difícil de hacer”, afirmó el mandatario republicano.

En declaraciones anteriores, Donald Trump aseguró que no ha estado siguiendo de cerca el caso de Sean “Diddy” Combs, alegando que su relación con el cantante se enfrió una vez que ingresó al mundo de la política. El presidente también subrayó que cualquier decisión relacionada con el caso se basaría en hechos concretos y no en la “popularidad” del acusado.