USA

¿‘Diddy’ Combs ordenó asesinar a Tupac? Las nuevas demandas que reactivan el caso del recordado rapero en 1996

Duane Keith “Keffe D” Davis, acusado del homicidio, declaró que Combs buscaría resolver problemas relacionados con Tupac y Suge Knight.

Nuevas evidencias aclararían muerte de 2pac.
Nuevas evidencias aclararían muerte de 2pac. | Composición LR

El caso del asesinato de Tupac Shakur, también conocido como 2Pac, se ha reabierto tras las recientes revelaciones judiciales que involucran a Sean "Diddy" Combs. De acuerdo con informes obtenidos por USA Today, Duane Keith “Keffe D” Davis, acusado actualmente por el homicidio del rapero, declaró que Combs ofreció aproximadamente US$1 millón por asesinar a Tupac y al productor musical Suge Knight.

Los documentos incluyen declaraciones anteriores de Davis a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), así como registros judiciales que sugieren que Combs, fundador del sello Bad Boy Records, habría financiado el atentado que terminó con la vida del célebre rapero.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, considera el indulto para Sean 'Diddy' Combs.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, considera el indulto para Sean 'Diddy' Combs.

¿Sean ‘Diddy’ Combs ordenó asesinar a Tupac Shakur?

Según USA Today, las nuevas demandas civiles alegan que "Diddy" habría ofrecido una recompensa de US$1 millón a cambio de eliminar a Tupac Shakur y a Suge Knight. Davis afirmó que, en 1995, durante un encuentro privado en Los Ángeles, Combs le habría dicho: “Tengo un par de problemas que necesitan ser resueltos: Big CEO y Pac”.

Estas declaraciones fueron incluidas en un informe de la DEA tras entrevistas realizadas en 2008 y 2009, y hoy forman parte de la defensa de Davis, quien sostiene que recibió inmunidad a cambio de su testimonio.

Otras acusaciones señalan que el Cadillac blanco utilizado en el tiroteo de 1996 pudo haber sido alquilado por un socio de Combs. En demandas civiles recientes, el excofundador de Bad Boy, Kirk Burrowes, asegura que Combs orquestó el ataque y pagó a hombres para transportar vehículos desde Nueva York hasta Las Vegas en fechas cercanas al crimen.

Nuevas actualizaciones en el caso de Sean 'Diddy' Combs. Fuente: Composición LR

Nuevas actualizaciones en el caso de Sean 'Diddy' Combs. Fuente: Composición LR

¿Por qué mataron a Tupac Shakur?

La muerte de Tupac ocurrió tras una pelea en el MGM Grand de Las Vegas, la noche del 7 de septiembre de 1996. Shakur y miembros de Death Row Records agredieron a Orlando Anderson, sobrino de Keffe D, en un altercado motivado por un conflicto de pandillas. Horas después, desde un Cadillac blanco, se efectuaron los disparos que acabaron con la vida del rapero, mientras viajaba junto a Suge Knight.

Davis declaró que el arma utilizada provenía de Eric “Von Zip” Martin, presunto socio de "Diddy", y que se la entregó a su sobrino Anderson, quien a su vez la pasó a otro ocupante del vehículo que realizó los disparos. Aunque Davis ha intentado retractarse en años recientes, su versión sigue siendo el único testimonio directo que vincula a Combs con el crimen.

