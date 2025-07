El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría considerando otorgarle el indulto al cantante Sean 'Diddy' Combs, quien enfrenta dos cargos relacionados con el tráfico sexual. Según medios estadounidenses, el mandatario se encontraría esperando el veredicto del juez sobre una posible fianza.

Trump le ha dado el 'perdón presidencial' a otros raperos, como Lil Wayne o Kodak Black. Combs también ha sido demandado por decenas de hombres y mujeres, incluida su ex Cassie Ventura, por conducta sexual inapropiada. El líder republicano y el artista se han cruzado en múltiples eventos desde los años 90.

¿De qué está acusado Sean Diddy Combs en EE. UU.?

Como se sabe, el 1 de julio, el jurado compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres no pudo hallar evidencia que confirme que el rapero era culpable de conspiración para cometer crimen organizado. Sin embargo, Sean 'Diddy' Combs, de 54 años, fue hallado culpable de transporte de personas para ejercer la prostitución.

Los afectados incluyen a sus novias y sus trabajadores, quienes participaban en los ‘Freak Offs’. El juez aún debe decidir si le otorgará la posibilidad de fianza. El artista enfrenta hasta 20 años de prisión por sus crímenes. Él se encuentra encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, mientras espera su sentencia.

La Casa Blanca dijo a la prensa que “no confirmará ni negará indultos que puedan o no suceder”. Anteriormente, Trump ha indicado que no había seguido el caso, debido a que su 'relación' con el cantante se diluyó al entrar a la política. Además, afirmó que su decisión estaría basada en hechos y no en la ''popularidad''. Combs hizo comentarios negativos hacia el mandatario en el pasado.

¿A qué celebridades ha perdonado Trump?

Entre los famosos que Trump ha indultado se encuentran la pareja del reality “Chrisley Knows Best”, Todd y Julie Chrisley. También está Jay Johnston y los raperos NBA YoungBoy, Kodak Black y Lil Wayne. Además, ha perdonado al político Rod Blagojevich, que fue gobernador del estado de Illinois.

La comentarista política Megyn Kelly han advertido al presidente que no perdone a Diddy, ya que ''no lo merece''. "Odia a Trump. Es un abusador de mujeres. MAGA ya está molesto porque las élites parecen cubrirse entre sí. Esto no ayudaría. El Partido Republicano lucha con las votantes jóvenes, la mayoría de las cuales ODIARÁ un perdón de Diddy", mencionó ella.

