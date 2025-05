Cassandra Ventura afirma que Diddy la tenía bajo su control: "Básicamente era una trabajadora sexual"

Sean “Diddy” Combs firmó un contrato de diez discos con su protegida Casandra “Cassie” Ventura al conocerse; sin embargo, la cantante de R&B afirmó que el estricto control que ejerció sobre su vida impidió el despegue de su carrera.

El viernes 16 de mayo, la fiscal federal Emily Johnson interrogó a Ventura, de 38 años, acerca de sus declaraciones sobre el control absoluto del magnate del rap en las decisiones de su carrera y sobre las ocasiones en que tuvo que rechazar oportunidades porque él no permitía que las siguiera.

¿Qué dijo "Cassie" sobre los abusos que sufrió por parte de Sean "Diddy" Combs?

Durante el 2012, según la fiscal federal, Emily Johnson, mostró una conversación de un miembro del equipo directivo de Ventura que se puso en contacto con ella para ofrecerle una oportunidad de grabar con el rapero Common.

“¿Puff (el apodo de Combs) está de acuerdo con que hagas un video de Common?”, se leía en una conversación de texto en el 2012.

"Preguntaré", respondió ella. "No sé. Probablemente diga que no, jaja". El instinto de Ventura era acertado, porque poco después le respondió a su equipo que "Puff dijo que no al video". Tras mostrarse la prueba, la cantante señaló que "no sabe por qué" Combs no le dejó trabajar con Common.

"Basicamente era una trabajadora sexual", señaló Ventura sobre abusos Sean "Diddy" Combs

Ventura, quien tiene ocho meses de embarazo de su tercer hijo con su esposo Alex Fine, declaró que durante sus 11 años con Combs "no pude hacer muchas de las cosas que quería". “Tenía un trabajo completamente diferente”, explicó. Al consultarle sobre cuál era ese trabajo, Ventura respondió: "Básicamente, una trabajadora sexual", refiriéndose a los "Freak Offs", las sesiones sexuales que orquestaba Sean "Diddy" Combs durante días acompañado de drogas.

Ante ello, el juez concedió la moción de la defensa de eliminar esa respuesta del expediente. También testificó que solo había lanzado un álbum de los 10 álbumes de su contrato. Durante este viernes 16 de mayo, cuarto día de declaraciones de Ventura, os abogados de Combs interrogaron a la cantante para probar que mantenían una relación amorosa, aunque turbulenta y marcada por celos.