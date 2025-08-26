'Daño': el efecto de las redes sociales
Teatro. Karina Jordán protagonizará una obra dirigida por Mikhail Page. "La redes sociales nos han conectado y disociado", dice el director.
Una agente inmobiliaria se obsesiona con la vida de una influencer. De eso se trata la nueva obra teatral que se estrena en el Teatro Británico y que protagoniza Karina Jordán.
“Daño es una obra intoxicante de principio a fin. Es un viaje delirante y aterradoramente cercano. En el mundo en el que vivimos, impera la competencia por descubrir al ser más fuerte, al más atractivo, al más atrayente. La envidiable cercanía a ese ser perfecto nos quita el sueño”, comenta el director Mikhail Page.
La obra es descrita como “una comedia negra”. Fue escrita por la dramaturga británica Phoebe Eclair-Powell y nos presenta una historia acerca de la soledad, la adicción a las redes sociales y el consumo desmedido.
“Se sumerge en esta triste realidad y nos presenta un viaje emocional como ningún otro, mostrándonos con una mirada feroz e hilarante el particular mundo que hemos construido con nuestro apetito voraz por consumirlo. Las redes sociales nos han conectado y disociado como nunca. Por momentos, constituye nuestra identidad y, a través de ella, nos vemos representados, casi definiéndonos”, agrega el director.
Karina Jordán, actriz y profesora de teatro, interpretará en el escenario ese monólogo que interpela.
Daño se estrena el 23 de septiembre