'Daño': el efecto de las redes sociales

Una agente inmobiliaria se obsesiona con la vida de una influencer. De eso se trata la nueva obra teatral que se estrena en el Teatro Británico y que protagoniza Karina Jordán.

“Daño es una obra intoxicante de principio a fin. Es un viaje delirante y aterradoramente cercano. En el mundo en el que vivimos, impera la competencia por descubrir al ser más fuerte, al más atractivo, al más atrayente. La envidiable cercanía a ese ser perfecto nos quita el sueño”, comenta el director Mikhail Page.

La obra es descrita como “una comedia negra”. Fue escrita por la dramaturga británica Phoebe Eclair-Powell y nos presenta una historia acerca de la soledad, la adicción a las redes sociales y el consumo desmedido.

“Se sumerge en esta triste realidad y nos presenta un viaje emocional como ningún otro, mostrándonos con una mirada feroz e hilarante el particular mundo que hemos construido con nuestro apetito voraz por consumirlo. Las redes sociales nos han conectado y disociado como nunca. Por momentos, constituye nuestra identidad y, a través de ella, nos vemos representados, casi definiéndonos”, agrega el director.

Karina Jordán, actriz y profesora de teatro, interpretará en el escenario ese monólogo que interpela.

Daño se estrena el 23 de septiembre