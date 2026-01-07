HOYSuscripcion LR Focus

Alejandra Baigorria indignada tras quedarse sin su maleta en España: "Los maleteros estaban en huelga"

La empresaria Alejandra Baigorria expresó su molestia tras revelar que su maleta no llegó a España y que solo cuenta con su equipaje de mano durante su estadía.

Alejandra Baigorria expuso su caso tras enfrentar problema con su maleta. Foto: composición LR/Instagram
Alejandra Baigorria atraviesa un incómodo momento durante sus vacaciones en Europa junto a su esposo Said Palao y su hermano Sergio, luego de revelar que su maleta fue retenida tras llegar a España. La empresaria contó que su equipaje no llegó a Madrid debido a una huelga de los trabajadores de la aerolínea, situación que la dejó sin sus pertenencias personales durante su estadía de siete días en la capital española.

“La aerolínea no sabe dónde está mi maleta, no ha llegado, estoy a la espera en mi segundo día en Madrid. Solo tengo un par de zapatillas y mi maquillaje”, relató la popular ‘Gringa de Gamarra’ en un video publicado en Instagram, en el que expresó su frustración por no contar con ropa ni artículos básicos.

Ale Baigorria cuenta cómo su maleta quedó retenida tras su viaje en España

En su testimonio, Alejandra Baigorria detalló que, al consultar por su equipaje, los encargados del aeropuerto le informaron sobre la paralización de los trabajadores. “Cuando fui a preguntar, los encargados me dijeron que los maleteros estaban en huelga y estaban reteniendo las maletas. Me dijeron que espere, esperé dos horas y nunca salió mi maleta”, explicó.

La empresaria también reveló que la aerolínea le indicó que, si su maleta no aparece en un plazo de 21 días, podría solicitar un reembolso. “Me dieron un papel, un código y me dijeron: rastrea tu maleta por la web, no podemos hacer nada más. Pero yo no tengo ropa. Me voy a quedar siete días en Madrid y no tengo nada”, expresó.

Ale Baigorria revela que solo cuenta con su equipaje de mano en Madrid

Alejandra Baigorria aseguró que, por el momento, solo tiene consigo su maleta de mano, en la que guarda objetos de valor como su maquillaje, lentes y productos de skincare. “Mi segundo día en Madrid sin ropa. Lo único que tengo es mi maleta de mano. Mis calentadores los he lavado aquí en el Airbnb, pero no tengo ropa”, confesó.

Ante la falta de prendas, la empresaria contó que ha tenido que recurrir a la ropa de su esposo. “Me voy a vestir con la ropa de mi esposo”, dijo en una de sus historias, mostrando cómo enfrenta con humor y paciencia este inesperado contratiempo en pleno viaje por Europa.

Pese a la incomodidad, Alejandra Baigorria señaló que ha decidido tomar la situación con calma mientras espera que su equipaje llegue a su destino. Sin embargo, no ocultó su molestia por la incertidumbre, ya que le indicaron que la entrega de su maleta podría demorar hasta 11 días. “O sea, no tengo calz****, no tengo nada, ¿qué hago?”, cuestionó.

Said Palao conmueve al revelar que la IA le mostró cómo lucirían sus hijos con Alejandra Baigorria: “Así saldrán”

Alejandra Baigorria sorprende al revelar la buena relación entre su hermano y Said Palao: “Ahora ni conmigo le gusta salir”

Alejandra Baigorria se luce en mercado de Londres tras quejarse de los altos precios en Suiza: "¿Probamos o no probamos?"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Débora Goytizolo, expareja de Jairo Concha, acusa al futbolista de buscar reducir la pensión de alimentos de su hijo

Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

Beto Ortiz desmiente que lo hayan despedido de Panamericana TV y revela la verdad detrás de su salida del canal: "Sentí que no debía firmar"

Periodista Fátima Chávez rompe su silencio y revela la verdadera razón de su salida de la televisión: "No había espacio para crecer"

Yahaira Plasencia revela la suma de dinero que logró ahorrar en un año en su alcancía: "Este es mi secreto"

Carlos Cacho asegura que anillo de compromiso que Jota Benz le entregó a Angie Arizaga costó $12,000

