Creador de Nicolasa, de 67 años, presenta más de una denuncia por su pareja. Foto: composición LR/difusión/ATV

Creador de Nicolasa, de 67 años, presenta más de una denuncia por su pareja. Foto: composición LR/difusión/ATV

El reconocido titiritero Ángel Calvo, creador del popular personaje Nicolasa, fue denunciado el último 29 de setiembre por su pareja y madre de su hijo, Eva María Nava, por un presunto caso de agresión en su vivienda ubicada en Surquillo. Lo llamativo es que el artista ya contaba con medidas de protección establecidas desde 2019.

El hecho se conoció a través del programa 'Magaly TV, la firme', donde se mostraron imágenes de ambos en la comisaría. Eva María Nava expresó su indignación no solo por la denuncia, sino también porque fue detenida junto al creador de Nicolasa, dado que Calvo también la acusó por agresión. “¿Cómo puede ser que me quieran encerrar a mí por agresión mutua cuando el señor me ha querido matar en mi casa? No puede ser que hagas eso, si soy una víctima aquí”, señaló.

TE RECOMENDAMOS 🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood

Creador de Nicolasa es denunciado por la madre de su hijo pese a medidas de protección

Según el informe televisivo, la relación entre Ángel Calvo y Eva María Nava habría tenido episodios previos de violencia. En 2021, ella lo denunció por abandono de hogar, aunque en redes sociales se les veía compartiendo momentos familiares, pese a las restricciones.

La denuncia más reciente ocurrió el 29 de setiembre, cuando ambos acudieron a la comisaría de Surquillo tras un altercado. Tanto el titiritero como la madre de su hijo se acusaron mutuamente de agresión física, por lo que terminaron detenidos. El caso generó controversia debido a la existencia de medidas de protección que no habrían sido respetadas.

Magaly Medina critica al creador de Nicolasa por agresión a su pareja

La conductora Magaly Medina cuestionó duramente al artista. En su programa, reveló documentos que confirman antecedentes de violencia y describió la relación como “bastante tóxica y violenta”. “Entonces, no sabemos si esta es una relación de idas y vueltas, una relación de continua violencia psicológica y física. No sabemos cuál es el estatus, pero a los dos se los ha detenido y la señora se queja de que él tiene influencias y nunca le pasa nada”, comentó la conductora.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

La popular 'Urraca' también mandó un fuerte mensaje a la pareja del creador de Nicolasa por haber intentado retomar su relación.“Si tú ya una vez lo has echado de tu casa, le has pedido medidas de restricción, medidas que te defienden, ¿para qué lo dejas entrar otra vez?”.