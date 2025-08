Doris Fundichely, hija de Karina Rivera y Orlando Fundichely, respondió fuerte mediante un video publicado en TikTok a una serie de críticas que recibió por parte de usuarios por la forma en que alimentó a su único hijo. Según contó la influencer, desde hace varios años, incluso antes de quedar embarazada, ella tenía la ilusión de dar de lactar, sin embargo, llegado el momento, no lo pudo hacer. "Tuve a mi bebé y no lo logré (...) yo tenía problemas con el agarre de mi bebé que no logré solucionar, así que la manera que encontré para seguir dándole mi leche fue extrayéndomela, que era un chambonazo", aseguró.

Cabe destacar que la creadora de contenido se hizo famosa hace algunos años al 'revelar' que se convertiría en madre de 'quintillizos' debido al gran tamaño de su 'pancita'. El 30 de septiembre de 2023 dio a luz a su primera y única hija y, pese a los comentarios negativos que cayeron sobre ella, hizo caso omiso y compartió con sus seguidores los 'primeros pasos' de su bebé.

Doris Fundichely responde a críticas por no dar de lactar a su hija

Luego de contar que no logró darle de lactar a su bebé, Doris Fundichely reveló el duro proceso que pasó extrayéndose su leche materna para poder alimentar a su hija. "Créeme que nadie va a extraerse leche por diversión, nadie lo va a hacer porque sí. Era extraerme, almacenar la leche y guardar las piezas, mantenerlas limpias constantemente, porque, normalmente, tú le das de lactar a tu bebé varias veces al día", expresó.

Asimismo, la hija de Karina Rivera confesó que estuvo en ese proceso los primeros 9 meses de vida de su bebé, con quien, según señala, tiene una conexión de madre - hija indescriptible. Además, aseguró que aquello representó un gran esfuerzo para ella.

"Mis pobres pechos me pedían auxilio de la chamba a la que los tenía sometidos, era un gran esfuerzo, logré hacerlo hasta los 9 meses a punta de sangre, sudor y lágrimas. Mi bebé está por cumplir 2 años, tenemos una conexión mágica, que, probablemente, en la lactancia también se genera otro sentimiento, me imagino, la miradita, lo que sea, pero, hay otras maneras de crear una conexión, no es tan terrible", añadió Doris Fundichely.

"Si quieres tener un bebé y estás en el proceso de la lactancia y no te ha ligado, no te sientas mal, o sea, vas a poder tener una relación y un vínculo con tu hijo que va más allá de las palabras", acotó, dándole un gran consejo a las madres primerizas o que pasan por la misma situación.