¿Cuántos años tiene Christian Thorsen, el popular 'Platanazo', y qué enfermedad padece?

Christian Thorsen, es un actor peruano que actualmente tiene 61 años y es conocido por interpretar a Raúl del Prado, el popular “Platanazo” en la serie “Al fondo hay sitio”. El artista fue diagnosticado de cáncer de próstata en etapa avanzada, con metástasis en los huesos y pulmones en junio del 2022. Esta grave condición médica llevó a los especialistas a pronosticarle entre 12 y 36 meses de esperanza de vida.

A pesar de la dura noticia, Thorsen decidió hacer pública su enfermedad a mediados del 2023. Desde ese entonces, comparte la experiencia de su condición médica con humor y actitud positiva. Esto sirvió de inspiración a sus seguidores de sus redes sociales, ya que encuentran en el actor un símbolo de fortaleza ante las adversidades.

Christian Thorsen luce alegre junto a su novia Alejandra Castillo en redes sociales. Foto: Infobae

Christian Thorsen enfrenta el cáncer con terapia alternativa

Christian Thorsen decidió no seguir un tratamiento convencional con quimioterapia, ya que, según las indicaciones de los médicos, este método no garantiza resultados efectivos en su caso. Por ello, la estrella de TV optó por llevar una terapia alternativa basada en extractos de muérdago, conocida por sus propiedades inmunoestimulantes.

Thorsen aseguró que desde que comenzó este tratamiento alternativo, su estado de salud ha mejorado notablemente. “Ya no siento dolor ni molestias, y me siento muchísimo mejor”, declaró en una entrevista televisiva. Esta elección no solo le ha brindado bienestar físico, sino también emocional, permitiéndole compartir su experiencia con el público y abrir una conversación sobre opciones terapéuticas fuera del enfoque tradicional.

La nueva etapa de vida de Christian Thorsen junto a su novia Alejandra Castillo

A la par de su recuperación física, Christian Thorsen atraviesa una etapa de transformación personal. En mayo de 2025, sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente a su nueva pareja, Alejandra Castillo, una joven empresaria con quien ha iniciado un vínculo afectivo y también profesional. Juntos han creado una empresa inmobiliaria llamada Thor&Cast, combinando sus apellidos como símbolo de una alianza integral.

La historia de amor entre ambos ha conmovido a las redes sociales, sobre todo cuando Thorsen publicó: “Hace 3 años, para estas fechas, me dijeron que me iba a morir. Nadie me dijo que era de amor”. A esta emotiva frase, Alejandra respondió con un “Te amo” que capturó la atención del público. Su relación ha sido respaldada por colegas del medio artístico y ha generado una ola de mensajes positivos hacia el actor.