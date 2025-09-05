Una estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) asistió al concierto de Erick Elera durante la bienvenida de cachimbos de la universidad. Ante dicho espectáculo, varias personas recién ingresados no dudaron en disfrutar la presentación del actor y cantante peruano, quien interpretó las recordadas canciones de su etapa como Joel Gonzáles en la serie 'Al fondo hay sitio'.

La presencia de Erick Elera en los escenarios

El concierto del actor peruano se convirtió en uno de los temas más comentados dentro de la comunidad universitaria de la PUCP. El show despertó diversas emociones entre las y los cachimbos, quienes corearon canciones icónicas como 'Ella es mi chamaquita' y el 'Rap del gringo atrasador'.

A pesar del tiempo transcurrido desde el lanzamiento de las canciones interpretadas por el popular Joel Gonzáles en 'Al fondo hay sitio', muchas y muchos estudiantes recordaban a la perfección la letra de cada éxito musical de la emblemática serie peruana. En ese contexto, muchos usuarios de TikTok expresaron su deseo de haber asistido al concierto, motivados por la nostalgia que evocaron las canciones de la novela televisiva.

¿Qué dijeron los usuarios al ver la presencia de Joel Gonzáles en la bienvenida de cachimbos de la PUCP?

Los comentarios de las y los usuarios no se hicieron esperar y muchos de ellos dejaron mensajes como: “Por algo es la leyenda”, “Joel Gonzáles es más famoso que Erick Elera”, “Icónica la gente que se sabe la letra” y “No sabía que necesitaba un concierto de Joel Gonzáles”, entre otros.

El video se viralizó en la plataforma TikTok y, hasta el momento, los usuarios continúan expresando su asombro y cariño por el actor peruano que interpreta a Joel Gonzáles en la exitosa serie 'Al fondo hay sitio'.